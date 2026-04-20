המזרח התיכון נכנס הבוקר (ראשון) ל-24 שעות שעשויות לקבוע את פני האזור לשנים הקרובות. בעוד מערכת הביטחון בישראל נמצאת בדריכות מקסימלית, העיניים נשואות לאיסלמבאד שבפקיסטן, שם ינסה צוות המשא ומתן הבכיר של הנשיא טראמפ לחלץ הסכם של הרגע האחרון מול איראן.

המשלחת האמריקנית, הכוללת את סגן הנשיא ג'יי די ואנס, את השליח המיוחד סטיב ויטקוף ואת ג'ארד קושנר חתנו של הנשיא, צפויה להגיע למדינה המתווכת ביום שני הקרוב. זאת לאחר שהנשיא טראמפ הציב אולטימטום חריף לטהרן בראיון לרשת פוקס ניוז.

"אם איראן לא תחתום על ההסכם הזה, כל המדינה תתפוצץ", הזהיר הנשיא. "אם ההסכם לא יושלם, אני אהרוס את הגשרים ואת תחנות הכוח שלהם. אנחנו מוכנים לפגוע בהם חזק יותר מכפי ששום מדינה נפגעה אי פעם". לדברי טראמפ, איראן כבר הביעה הסכמה לסעיפים רבים בהסכם, אך הוא הזהיר מפני חזרה למתווה הסכם הגרעין מ-2015. הנשיא ציין כי קיים מאבק פנימי באיראן בין גורמים מתונים ל"משוגעים", וטען כי ארצות הברית כבר ביצעה בפועל שינוי משטר במדינה.

איראן דוחה את ההצעה האמריקנית

אולם בצד האיראני, התמונה נראית שונה. מקור ביטחוני-מדיני בכיר בטהרן מסר לרשת אל-מיאדין כי איראן הודיעה רשמית לפקיסטן שאינה יכולה לקבל את 15 הסעיפים שבהצעה האמריקנית. לפי הגורם, ההצעות שהועברו בידי ויטקוף לא היו בסדר העדיפויות של טהרן לדיון.

על פי פרסומים שדלפו לתקשורת, מתווה 14 הנקודות של ארצות הברית כולל דרישות מרחיקות לכת: פירוק מלא של היכולות הגרעיניות, התחייבות מחייבת לעולם לא לחתור לנשק גרעיני, איסור מוחלט על העשרה על אדמת איראן, והעברת כל החומר המועשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בנוסף, המתווה דורש השבתה והשמדה של מתקני נתנז, אספהאן ופורדו.

התקדמות על רקע מתיחות

למרות הדחייה האיראנית, גורמים רשמיים בממשל האמריקני מסרו כי חלה התקדמות משמעותית בשיחות המשא ומתן. שני הצדדים רשמו צעדים קדימה לקראת גיבוש הסכם, על אף שסוגיות הליבה סביב משך הגבלת העשרת האורניום והמצור הימי נותרו במחלוקת. ארצות הברית דורשת איסור העשרה למשך עשרים שנה, בעוד טהראן מוכנה להגבלה של חמש שנים בלבד.

המתיחות בשטח באה לידי ביטוי בתקרית צבאית במיצרי הורמוז, שם תקפה משחתת אמריקנית ספינת מטען הנושאת דגל איראני. לפי הודעת הנשיא, הספינה ניסתה לעקוף את המצור שהטילה ארצות הברית על נמלים באיראן.

עימות במצר הורמוז

מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, חשף פרטים על עימות מתוח שכלל שולה מוקשים אמריקאי במהלך השיחות. קאליבאף טען כי נציגים איראנים התעמתו ישירות עם המשלחת האמריקנית סביב תנועות ימיות במצר. "אמרתי למשלחת האמריקנית שאם שולת המוקשים שלהם תזוז אפילו מעט מהמיקום שלה, אנחנו בהחלט נירה עליה", טען יו"ר הפרלמנט.

בינתיים, הנשיא טראמפ הרגיע את נשיא לבנון ג'וזף עאון במהלך שיחת טלפון ביום חמישי האחרון, לגבי האפשרות להארכת הפסקת האש עם ישראל אם זו תידרש. על פי הדיווח בערוץ MTV הלבנוני, טראמפ גם הביע הבנה לצורך להבשלת התנאים לפני קיום שיחה או פגישה ישירה עם ראש הממשלה נתניהו.

ישראל בדריכות

בישראל, מערכת הביטחון נמצאת בדריכות מקסימלית לקראת האפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן, במקרה שהמגעים בין האמריקנים לאיראנים יקרסו. חיל האוויר ואגף המודיעין נערכים לתרחישים שונים, כאשר העיניים נשואות למה שיתרחש בשעות הקרובות באיסלמבאד.

במקביל, בזירה הצפונית, המציאות בשטח כבר השתנתה. מפות חדשות חושפות כי חמש אוגדות צה"ל שולטות כעת על רצועת חיץ עמוקה בדרום לבנון, הכוללת עשרות יישובים נטושים שטוהרו מתשתיות חיזבאללה. השילוב בין המצור הימי ללחץ הקרקעי מציב את הציר השיעי בפני דילמה היסטורית.