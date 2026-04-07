חיל האוויר חיסל הלילה בלב טהרן את אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים המיוחדים (840). על פי דיווחי World Defense News, באקרי תכלל פיגועים נגד ישראלים בעולם והכווין החדרה של אמצעי לחימה איראניים לשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)
דרמה מתגלגלת באיראן: גורם ביטחוני בכיר חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע קשה ב"מטס בראשית". לפי הדיווח בצמרת המשטר מגדירים את יורש העצר כ"לא לגיטימי", בעוד צה"ל חיסל כבר למעלה מ-32 בכירים ב"שאגת הארי" | האם המשטר האיראני בדרך לקריסה? (צבא וביטחון)
צה"ל חיסל בטהרן את מוחמד רצ'א אשרפי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה. החיסול המדויק, עליו דווח ב-World Defense News, מהווה פגיעה אנושה בצינור החמצן הכלכלי שמממן את טילי החיזבאללה והחות'ים (צבא וביטחון)
צה"ל הודיע הערב כי קיים מוקדם יותר היום מטס תקיפה נוסף בשמי טהרן, בו הותקפו מטרות נוספות של משטר הטרור | מאז הודעת טראמפ על משא ומתן עם האיראנים, האיצה ישראל את תוכניות ההשמדה נגד היכולות הצבאיות של איראן (חדשות)
לווייני ריגול זיהו תנועה חריגה בפתחי המנהרות המבוצרות באיראן, בעוד טראמפ מתלבט בין פשיטת קומנדו כירורגית להסכם פוליטי | האם ארה"ב וישראל יצליחו לשים יד על האורניום המועשר בטרם הם יצליחו לייצר את נשק יום הדין? | פרויקט מיוחד על המרדף המודיעיני (תקיפה והגנה)
איראן חידשה הבוקר את הירי לעבר מדינת ישראל שבעה מטחים כבדים לעבר איזור המרכז וכן לצפון, בתל אביב ובצפון - יש פצועים | לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעה מפצמ"ר בדרום לבנון | צה"ל בגל תקיפות באיראן • כתבה מתעדכנת (צבא)
דיווחים מאיראן מעלים על סדרת תקיפות שהביאו להשבתת רשת החשמל בבירה | האירוע מעורר עניין רב ברחבי העולם בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ להשבית את מערכת החשמל האיראנית | בינתיים מדווח כי אלו תקיפות ישראליות, טרם עבר הדד-ליין של 48 שעות שהציב הנשיא (חדשות)
תופעה מטלטלת במערכת הביטחון האיראנית: אזרחים מתוך טהרן משתמשים ברשתות החברתיות כדי להעביר לישראל מידע רגיש בזמן אמת, שהופך בתוך דקות למטרות עבור חיל האוויר. מחשיפת מחסומי ה"בסיג'" ברחובות ועד להפצצת אתר הגרעין בפרצ'ין – כך הפכו הסטורי והציוץ בפרסית לנשק הסודי של צה"ל בלב איראן (תקיפה והגנה)
עלירזא זאכאני, ראש עיריית טהרן, מדווח על היקף תקיפות חסר תקדים בבירה האיראנית מאז תחילת העימות מול ישראל וארה"ב | בראיון לסוכנות הידיעות ISNA, הודה זאכאני כי ישנם נפגעים רבים, אך טען כי העיר ממשיכה לתפקד כרגיל (העולם הערבי)
דיווחים מאיראן חושפים כי אנשי ה'בסיג'' והמשטרה המקומית מנסים להיטמע בתוך האוכלוסייה האזרחית – בבתי ספר, בחניוני מרכזי קניות ובמוניות – מחשש לעינם הפקוחה של האזרחים | תושבים בבירה מדווחים בזמן אמת על פריסת מחסומים נרחבת בצירים מרכזיים, בעוד קולות בתוך המדינה מברכים על הפגיעה בהתכנסויות הליליות של כוחות המשטר: "זה הכיוון הנכון" (העולם הערבי)
סרטון שהופץ בשעות האחרונות מציג דגל ישראל ענק שהוקרן על מספר מבנים אמש בטהרן | הפרשן לענייני איראן: "אם זה באמת קרה זה סימן רע מאוד למשטר" | גולשים בדקו את מהימנות הסרטון עם כלי בינה מלאכותית - וזו התשובה שקיבלו (מלחמה)