ספרי התורה שניזוקו

תחושת הקלה משמעותית בקהילה היהודית בטהרן בירת איראן, לאחר החשש הכבד שעלה בעקבות הפגיעה בבית כנסת מקומי במהלך מתקפה המיוחסת לישראל באזור במלחמה.

לפי הדיווח של רועי קייס, כתב כאן 11, ספרי התורה שהיו בבית הכנסת נמצאו שלמים, ולאחר בדיקה התברר כי הנזק התמקד בתיקי הספרים החיצוניים בלבד, שספגו את הפגיעה והגנו על הקלף שבתוכם. הספקים עצמם לא נפגעו. הפגיעה בבית הכנסת הייתה זמן לא רב לפני הפסקת האש. באיראן טענו כי הפגיעה נגרמה במהלך תקיפה ישראלית בשעות הבוקר המוקדמות, בעיצומו של חול המועד פסח. לפי סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" ודיווחים ברשתות החברתיות המזוהים עם המשטר, בית הכנסת הסמוך לרחוב פלסטין בעיר נפגע מהפצצה, כאשר בסרטונים שהופצו נראה נזק משמעותי למבנה ולסביבתו.

( צילום: התקשורת האיראנית )

המשטר האיראני מיהר לנצל את ההזדמנות לתעמולה זולה, ושלח את צלמי סוכנויות הידיעות שלו לפרסם את התיעודים תחת המסר כי התקיפה מוכיחה שיש לישראל "בעיה עם כל האנשים של איראן ללא יוצא מן הכלל".

גולשים המזוהים עם המשטר טענו כי חלקים נרחבים מהמבנה נהרסו, וכי עוצמת הפיצוץ פגעה גם במספר מבנים סמוכים. אחד מהם כתב כי "בית הכנסת נהרס בחלקו, למרות שהיעד המרכזי היה ככל הנראה הבניין הסמוך".