מקורות בוושינגטון: הפערים עם איראן קטנים יותר ממה שנדמה

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

למרות הדיווחים על חוסר שביעות רצונו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מההצעה האחרונה של איראן, מקורות יודעי דבר מסרו היום (שלישי) ל-CNN כי הפערים בין שני הצדדים אינם גדולים כפי שהם נראים. על פי הדיווח, פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מתרחשת מאחורי הקלעים בימים אלה.

המקורות הבהירו כי הפעילות הדיפלומטית מתרכזת כעת בתהליך מדורג, כאשר בשלב הראשון יתמקדו בפתיחת מצר הורמוז ללא הגבלות ואגרות. הנושא הגרעיני, כך נמסר, יידון בשלב מאוחר יותר במסגרת התהליך.

נושאת המטוסים ג'ורג' וו בוש נכנסת לאזור, אתמול ( צילום: סנטקום )