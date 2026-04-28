מקורות בוושינגטון: הפערים עם איראן קטנים יותר ממה שנדמה

למרות הדיווחים על חוסר שביעות רצונו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מההצעה האחרונה של איראן, מקורות יודעי דבר מסרו היום (שלישי) ל-CNN כי הפערים בין שני הצדדים אינם גדולים כפי שהם נראים. על פי הדיווח, פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מתרחשת מאחורי הקלעים בימים אלה.
המקורות הבהירו כי הפעילות הדיפלומטית מתרכזת כעת בתהליך מדורג, כאשר בשלב הראשון יתמקדו בפתיחת מצר הורמוז ללא הגבלות ואגרות. הנושא הגרעיני, כך נמסר, יידון בשלב מאוחר יותר במסגרת התהליך.
כידוע, העימות בין ארצות הברית לאיראן נמשך כבר חודשיים, וכולל מתקפה אווירית קטלנית וחסימה על ייצוא נפט איראני. עם זאת, נראה כי טהרן עדיין לא נכנעת לדרישות ממשל טראמפ ולא מבצעת את הוויתורים שוושינגטון מצפה להם.
אהרון דיוויד מילר, לשעבר שליח מחלקת המדינה למזרח התיכון וחוקר במכון קרנגי, אמר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' כי ייתכן שממשל טראמפ טעה בהערכת סוג השחקן מולו הוא מתמודד. לדבריו, "טראמפ חיפש איראני כמו דלסי רודריגז, אבל סביר יותר שהוא יקבל איראני כמו קים ג'ונג און".
על פי הדיווח ב-CNN, המתווכים מפעילים לחץ על שני הצדדים להגיע להסכם בימים הקרובים. הפעילות הדיפלומטית מתנהלת במקביל לדיווחים על תסכולו של הנשיא טראמפ, שהתבטא בפגישות סגורות כי "כל מה שמנהיגי איראן מבינים זה פצצות".
יועציו הבכירים של טראמפ ממליצים בשלב זה להימנע מחידוש התקיפות הצבאיות נגד איראן, כך עולה מדיווח שפורסם באתר אקסיוס. ההמלצה המקצועית מתמקדת בהמשך המצור הימי ובהחרפת הסנקציות הכלכליות על טהראן.
בממשל האמריקני מביעים דאגה מפני תרחיש שבו ארצות הברית תיקלע לתקופה ממושכת המוגדרת כלא מלחמה ולא הסכם. מצב זה עלול לאלץ את הפנטגון להשאיר כוחות צבא גדולים וקבועים במזרח התיכון, דבר שהממשל מבקש למנוע.
המשבר במצר הורמוז ממשיך להשפיע על התנועה הימית העולמית. התקשורת האיראנית פרסמה תיעוד של ספינות רבות תקועות סמוך למצר, כאשר כ-20,000 ימאים נותרו בימים האחרונים תקועים בלב הים. במצב רגיל, כחמישית מאספקת הנפט והגז הנוזלי בעולם עוברת דרך מצר הורמוז.
0 תגובות