למה אמ"ן פסל את ד"ר מרדכי קידר? הסיבה שמאחורי הדחייה

אגף המודיעין של צה"ל פסל את המזרחן סא"ל במיל' ד"ר מרדכי קידר מהובלת תוכנית חדשה המיועדת לחוקרי מודיעין, כך דווח הבוקר (רביעי) ביומן הבוקר בגל"צ. ההחלטה התקבלה לאחר שד"ר קידר כבר אישר את הצטרפותו למיזם.

על פי התוכנית שגובשה, תלמידים מישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה אמורים ללמוד לתואר ראשון בכלכלה, דאטה אנליסט, ערבית ומזרח תיכון. בתום הלימודים היו אמורים המשתתפים להמשיך לשרת כחוקרים באמ"ן, אך בחיל המודיעין בלמו את שיתוף הפעולה עם קידר ולא אישרו את מועמדותו.

בדיווח נאמר כי בעברו של ד"ר קידר נרשמו שורה של התבטאויות שנויות במחלוקת. בין היתר, הפיץ קידר תיאוריות קונספירציה לפיהן יגאל עמיר לא רצח את ראש הממשלה לשעבר, יצחק רבין ז"ל. כמו כן, קידר מוכר בתפיסותיו התקיפות מול העולם המוסלמי.

בצה"ל לא הודו באופן רשמי כי העמדות והאמירות הללו הן שהובילו לפסילת שיתוף הפעולה עמו. עם זאת, בצבא אישרו כי הוא אכן האדם שהוצע על ידי יוזמי התוכנית להוביל את המיזם. בחיל המודיעין פסלו את מועמדותו ודרשו כי אדם אחר יוביל את התוכנית.

המזרחן ד״ר מרדכי קידר בתגובה: ״הסירוב של מישהו בחיל המודיעין לקבל את ד״ר קידר כמנחה אקדמי של התכנית נובע מאמירה שלו לפני 7 שנים, בדבר הצורך לחקור באמת את רצח רבין, על רקע סתירות מהותיות שיש בסיפור הידוע. כמו לדוגמה: הכדור בחזה של רבין".

"מי שסירב לד״ר קידר מתעלם מהעובדה שד״ר קידר הוא סגן-אלוף בחיל המודיעין (8200), במקצוע מחקרי. הוא נתן עשרות הרצאות בהשלמת קציני מודיעין של חטיבת המחקר. הוא עמד במרכזה של האקדמיזציה של אחת מזרועות הביטחון באוניברסיטת בר אילן, ושימש עד לאחרונה (הוא בן 73) כיועץ לענייני ערבים בפיקוד הצפון ובפיקוד המרכז".

"כנראה שמי שהחליט להרחיקו ממסלול הכשרת החרדים, הוא משאריות הקונספציה שהביאה ל-7 באוקטובר 2023. ד״ר קידר הוא ריאליסט, אינו שבוי בחלומות של הפרוגרס ומעטים במערכת המודיעין מבינים לעומק את החברות שמסביבנו, כפי שהוא מבין. ד״ר קידר אינו כופה את עצמו על אף אחד, גם לא על עמי הארצות בענייני המזרח התיכון, שנושאים דרגות כמו אהרון חליוה וממשיכי דרכו״.