בית משפט ביוון גזר עונשי מאסר על טל דיליאן, קצין בכיר לשעבר באמ"ן, ועל שותפתו העסקית שרה אלכסנדר פייסל חמו, במסגרת פרשת רוגלות שהסעירה את המדינה | עקבות של רוגלה הקשורה לחברה בבעלות דיליאן נמצאו בעשרות מכשירים, בהם של פוליטיקאים, שרים, אנשי מודיעין ואנשי עסקים | משרד האוצר האמריקני הטיל בשנים קודמות סנקציות על דיליאן (בעולם)
קצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמחת תורה, מי שכינה את תרחיש חדירת החמאס לעוטף ״דמיוני לחלוטין״ - וסיים את תפקידו לפני יותר משנה - הוחזר ממש בזמן האחרון שוב לתפקיד באמ״ן | בדובר צה"ל אישרו את הפרטים (חדשות, ביטחון)
האיום הבא: צה"ל ואמ"ן מזהים התעצמות טכנולוגית ותוכנית אימונים לשחזור מתקפת 7 באוקטובר על ידי המורדים החות'ים מתימן, הפועלים בתמיכה איראנית וינסו לשחזר את הטבח שביצע ארגון הטרור חמאס - אך ממדינות אחרות, הסמוכות לארץ | במקביל, ישראל ממשיכה בתקיפות בתימן כדי לחבל בשרשרת האספקה האיראנית, ובכך למנוע את מימוש האיום (אקטואליה)
חודשיים חלפו מאז פתחה ישראל במלחמה מול איראן, והכתה את משטר האייתוללות במכה ניצחת בחסדי שמיים | דיווח מדהים חושף פרטים חדשים על ההכנות הישראליות למבצע עם כלביא, ועל אופן הפעולה של המוסד בשטח איראן, שהדהים את כל העולם | הגיוס למוסד, שמות הקוד המיוחדים, החדרת הנשק לאיראן, האימונים לצוותי הקומנדו, פריסת החוליות בליל המתקפה, והמבצע הנועז בפורדו - שנגנז | מיוחד (מגזין)
ברקע הפעילות האינטנסיבית של אגף המודיעין בצה"ל 'לצוד' מטרות צבאיות ובכירי המשטר הרצחני ברחבי איראן, ראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר ביקר ב'זירת המטרות' של אמ"ן | בינדר אמר: ״אנחנו צריכים לצוד אותם בכל מקום שהם יברחו אליו - אתם מצליחים להפוך את איראן ממקום רחוק, מעגל שלישי להיות מעגל ראשון״ (צבא)
ראש אגף המודיעין - אגף שבחסדי שמיים פרץ את הדרך בהצלחה בפעולות ישראל באיראן, ביקר בבסיסי אמ״ן, שם הוא אמר: ״הבאתם את המודיעין שפרץ את הדרך לטהרן ובקרוב תפרצו דרך גם במרחבים נוספים; לצד איראן, אנחנו עם העיניים על החטופים בעזה ועל האיומים השונים על הלוחמים בחזית והאזרחים בעורף״ (חדשות מלחמה)
ברקע הכנות צה"ל להצגת התחקירים המקיפים על מחדל השבעה באוקטובר, מפקד 8200 היוצא, יוסי שריאל, נשא דברים חריפים נגד הרמטכ"ל הרצי הלוי | שריאל אמר כי "ה-7.10 זו לא תאונה, זו מחלה קשה שהתפשטה בצבא, אך זה לא תוחקר - ולא במקרה" | לדבריו "אפילו פעם אחת לא התיישבנו יחד, כלל המפקדים ואנשי המודיעין, לשאול איך נכשלנו ככה" (צבא)