שעות לאחר שהמריא הבוקר (שני) לארצות הברית תחת מעטה סודיות , פרסמה לשכת ראש הממשלה את ההצהרה המוקלטת שנשא בנימין נתניהו לפני העלייה למטוס. בניגוד למקובל, נתניהו בחר שלא לשאת הצהרה חיה לתקשורת בשדה התעופה, והקליט את דבריו לפרסום בהמשך.

כזכור, המטוס הנשיאותי 'כנף ציון' המריא הבוקר מבסיס חיל האוויר נבטים שבנגב, בסודיות יוצאת דופן. הלשכה נמנעה מלמסור כל פרט רשמי על מועדי ההמראה, ועובדי הסגל הנלווים נדרשו לשמור על ערפול מלא בנוגע ללוחות הזמנים. רק לאחר שהמטוס זוהה באוויר על ידי אתרי מעקב טיסות, בסביבות השעה 13:00, שוחררה ההצהרה המוקלטת.

הפגישה השמינית עם טראמפ

בהצהרתו המוקלטת, הדגיש ראש הממשלה את חשיבות הביקור והפגישה המתוכננת מחר (שלישי) בבית הלבן. "אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ", פתח נתניהו. "זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו, יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה."

נתניהו הבהיר כי על סדר היום עומדים נושאים מרכזיים, כאשר איראן בראש הרשימה. "אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן", ציין ראש הממשלה. "וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו."

נחישות ותבונה בזמנים מורכבים

בהמשך דבריו, התייחס נתניהו לאתגרים המורכבים העומדים בפני ישראל. "מניסיוני כראש ממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה", אמר. הפגישה בבית הלבן מתקיימת על רקע ההקפאה הנוכחית בלחימה מול איראן והדיווחים על ניסיונות תיווך בין וושינגטון לטהרן.

על פי לוח הזמנים המתוכנן, נתניהו צפוי להיוועד עם הנשיא טראמפ מחר בשעה 11:00 שעון מקומי (18:00 שעון ישראל). בהמשך היום, בשעה 14:00 (21:00 שעון ישראל), ישתתף ראש הממשלה בטקס ההלוויה של הסנאטור לינדזי גרהאם.

כבוד אחרון לידיד ישראל

בסיום הצהרתו, התייחס נתניהו להשתתפותו בהלוויית הסנאטור גרהאם. "אני יוצא גם למטרה נוספת: לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גרהאם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים", אמר ראש הממשלה. "ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל."

נתניהו סיכם את דבריו בהדגשת המטרה המרכזית של הביקור: "אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה: להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו." הפגישה בבית הלבן צפויה להתמקד בנושא האיראני, על רקע האזהרות החריפות ששיגר נתניהו לטהרן בראיון לפוקס ניוז ערב הטיסה.