הקבינט המדיני-ביטחוני אישר היום (ראשון) את הכנסת כוחות "מועצת השלום" לרצועת עזה, במהלך המהווה אבן דרך משמעותית ביישום מתווה ניהול האזור ביום שאחרי. ההחלטה התקבלה בדעת רוב לאחר דיון סוער, כאשר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר היה היחיד שהצביע נגדה.

האישור מגיע בתזמון רגיש במיוחד - יממה בלבד לפני נסיעתו המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו לוושינגטון, ומעורר חששות כבדים בקרב תושבי עוטף עזה ובחלקים מהממשלה.

סער: "לא נהיה אלה שהורסים" • בן גביר: "הפתרון עידוד הגירה"

במהלך הדיון בקבינט התפתחו חילופי דברים חריפים בין השרים. שר החוץ גדעון סער תמך בהחלטה וטען כי יש לתת הזדמנות למהלך הבינלאומי: "מדובר בתוכנית בינלאומית. יכול להיות שלא נצליח, אבל אנחנו לא צריכים להיות אלו שהורסים אותה".

השר זאב אלקין ציין כי המהלך משתלב עם החלטות קודמות: "ההחלטה משתלבת עם הכרעה שהתקבלה בעבר, ולפיה אם ישוחררו החטופים – יובאו כוחות בינלאומיים לרצועת עזה".

מנגד, השר בן גביר תקף בחריפות את המתווה: "חמאס לא עמד במחויבויותיו לפרז את הרצועה ולהתפרק מנשקו, ולכן גם אנחנו לא מחויבים לזה. התנגדתי ל'תוכנית 20 הנקודות' מלכתחילה – הפתרון האמיתי בעזה הוא עידוד הגירה".

לחץ אמריקני והכנות בשטח

ההחלטה התקבלה לאחר סדרת מגעים אינטנסיביים שניהל אריה לייטסטון, יועץ בכיר למועצת השלום מטעם הממשל האמריקני. במכתב ששיגר לאחרונה ללשכת ראש הממשלה, ובפגישה נוספת שהתקיימה ביום שלישי, הציג לייטסטון דרישות להאיץ את התהליך. בין היתר נדרשה ישראל לאפשר לכוח ייצוב בינלאומי להיכנס לאזור מצומצם במרחב רפיח.

במקביל, במועצת השלום כבר החלו בהכנות קונקרטיות לקראת תחילת עבודות שיקום נקודתיות באזורים ההומניטריים שיוגדרו כ"נקיים מטרור". נשכרו מחסנים לוגיסטיים להעברת סיוע הומניטרי ישיר שלא באמצעות ארגוני האו"ם, הוקם מחנה סמי-צבאי על הגבול לאכלוס הכוחות הרב-לאומיים, והוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית החלה בגיוס שוטרים חדשים לשמירה על הסדר.

הדילמה הביטחונית: נסיגה גם אם חמאס לא יתפרק

לצד האישור, המהלך מעורר ביקורת נוקבת וחששות כבדים. לפי סעיף 17 בתוכנית, ישראל תידרש לסגת מהאזורים שיועברו לאחריות כוח הייצוב הבינלאומי - גם אם חמאס לא יתפרק מנשקו בפועל. מדובר בצעד שישראל התנגדה לו נחרצות בעבר.

מייקל אייזנברג, יועצו של נתניהו לענייני עזה, ציין בעבר כי המועצה תוכל לפרק את חמאס מנשקו בכוח במידת הצורך, אך הודה כי לא ברור אם מי שיבצע זאת יהיה הכוח הבינלאומי או צה"ל. בדומה, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הביע לאחרונה ספק בוועידה באוניברסיטת תל אביב אם גורם כלשהו מלבד ישראל יסכים או יוכל לפרק את חמאס מנשקו.

תושבי עוטף עזה מביעים דאגה עמוקה מהמהלך. לטענתם, תחילת עבודות שיקום בעזה כאשר חמאס עודנו מחזיק בנשקו ובשלטון בפועל, מהווה עקיפה של החלטות קבינט קודמות ומסכנת את ביטחון האזור. זאת בעוד שרק לפני ימים ספורים זוהה ירי רקטי ממרכז רצועת עזה לכיוון הים, במסגרת ניסויי כלים של ארגון הטרור.

כזכור, בימים האחרונים דווח כי המתווכים העבירו לחמאס עדכון על הקפאת הדיונים סביב סעיף 8 המתרכז בפירוק הנשק, וסעיף 5 הדן בחובות הריבון והשלטון ברצועה. משלחת מטעם חמאס צפויה להגיע לקהיר לקראת סוף השבוע במטרה להיפגש עם נציג מועצת השלום ולעגן באופן רשמי את ההסכמות שהושגו.

המהלך מעורר שאלות קשות לגבי עתיד הביטחון בדרום, בעוד שהקבינט ממשיך לנווט בין לחצים בינלאומיים לבין הנסיון להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל.