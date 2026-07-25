"יש ניסים בעולם": התושייה של הילד הנעדר בן ה-4 שהצילה את חייו

יובל קוגן, ילד בן 4 שנעלם ביום חמישי בצהריים באזור חוף אשקלון, אותר ביום שישי כשהוא בריא ושלם לאחר חיפושים שנמשכו כמעט 24 שעות רצופות.

מפקד מחוז דרום במשטרה ניצב חיים בובליל סיפר כי בבירור הראשוני שנעשה עם יובל, עלה כי הוא הלך לכיוון שלדבריו חשב שבו נמצא הבית שלו.

"במהלך הלילה הוא נרדם, ובבוקר התעורר", סיפר ניצב בובליל. לדבריו, "מדובר בילד חכם שנשאר במקום מוצל, וזה ככל הנראה מה שהציל אותו. כששמע את הסוסים מתקרבים, יצא לעברם, קרא להם וכך אותר".

המשטרה פרסמה תיעוד נוסף מהרגעים המרגשים אחרי מציאת הילד יובל, שבמהלכם הוא נראה משוחח עם אימו באמצעות שיחת וידאו, לצד השוטרים. "יובלי, יש לך פה ארטיק, אמא מחכה לך", היא הבטיחה לו.

אביו דמיטרי קוגן, שהיה איתו לפני שנאבד, סיפר: "יובל אמר לי שהוא שמע כנראה פצצות תאורה בלילה. הוא סיפר שהתעייף וישן מתחת לעץ, וזהו. הוא בסדר. ידעתי שהוא חזק, לא ידעתי כמה".

האם, דינה, הוסיפה: "החזרתם לי את החיים שלי בחזרה. תודה רבה מכל הלב לכולכם, אני מעריכה מאוד".

בסרטונים מחוף הים מרגע איתורו של הילד נראה נעם שמחי, שמצא אותו ליד עץ. הוא תיאר: "טעיתי עם הסוס בדרכים להגיע לחוף ניצנים. אני קולט ילד עומד מתחת לעץ, מסתכל עלינו. יש ניסים בעולם. זה ילד שהרים את כל המדינה על הרגליים. כוחנו באחדותנו".