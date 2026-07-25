עלי ומוג'תבא חמינאי ( צילום: רשתות ערביות )

רעידת אדמה בצמרת המשטר האיראני: בעוד העולם עוקב אחר שובל הדיפלומטיה והאיומים ההדדיים, נחשפים ממצאי מודיעין דרמטיים המלמדים כי עידן חדש ומסוכן החל בטהרן. על פי חשיפת ה"ניו יורק טיימס", המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, יחד עם ראשי משמרות המהפכה, החליטו לשבור את כל המגבלות הדתיות של הדור הקודם ולכוון ישירות אל הנשק שישנה את פני המזרח התיכון לנצח.

כידוע, אביו של מוג'תבא, האייתוללה עלי חמינאי, פרסם בשנות ה-90 פתווה איסלאמית האוסרת על פיתוח נשק גרעיני. אולם כעת, הערכות המודיעין בארצות הברית מלמדות כי הבן נחוש להרכיב ראש נפץ גרעיני על גבי טילים בליסטיים בהקדם האפשרי, תוך ניצול תנאי המלחמה והכאוס האזורי. המצוד אחר "הר המכוש" ותגבורת רגלית במקביל לתוכניות השאפתניות, חושף ה"וול סטריט ג'ורנל" כי איראן פעלה בחודשים האחרונים להעביר אלפי צנטריפוגות רגישות אל תוך הבטן הרצופה של "הר המכוש" – המתחם התת-קרקעי המבוצר שנחצב בעומק רב בסלע הגרניט ואשר חמק עד כה מהתקיפות הישראליות והאמריקאיות. התיעודים, הצרחות והזוועות: הפוגרום שלא נגמר | מעייריב איצלה כץ | 22.07.26 11 בעוד שגורמים אמריקאים טוענים כי המהלך נועד לשמר יכולות בלבד וכי טהרן טרם חידשה את העשרת האורניום בפועל, הנשיא דונלד טראמפ כבר הבהיר בשבוע שעבר כי האתר עשוי להוות יעד לתקיפה נחרצת. "אנחנו הולכים להשמיד את הר המכוש. תגידו לאיראנים להיות מוכנים", הצהיר טראמפ באזהרה דרמטית.

( צילום: אילוסטרציה, AI )

האיראנים, מצדם, חוששים מפני פעולה קרקעית או פלישת כוחות קומנדו למתחם, ושלחו כוחות צבאיים רגליים רבים לעטוף ולהגן על פתחי המנהרות – בצעד שממחיש עד כמה הרגישות סביב המתקן חצתה שיאים חדשים. מומחים מציינים כי עומקו של המתקן מקשה על פגיעה באמצעות פצצות חודרות בונקרים, ומעריכים כי המתקן מתאים יותר לתקיפה של כוחות קרקעיים או לפעולות חבלה ממוקדות.

איש הצללים שאף בכירים לא פגשו

מוג'תבא חמינאי, שהומלך לתפקיד המנהיג העליון בעקבות חיסולו של אביו במבצע "שאגת הארי", נחשב לאחד האנשים המבודדים ביותר בצמרת השלטון האיראנית. בראיון נדיר שהעניק שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לסדרת הרשת "סיפורה של מלחמה 2", התברר כי גם בכירי המשטר מעולם לא פגשו אותו פנים אל פנים.

"אני? אף פעם לא", השיב עראקצ'י כשנשאל על הקשר שלו עם מוג'תבא. "אני לא חושב שמישהו מלבד קומץ מצומצם של אנשים ראה אותו", הוסיף. למרות המסתורין, עראקצ'י אישר כי שמו של מוג'תבא נמצא תמיד בשיח על ההנהגה העתידית, אך הדגיש כי "לא חל שינוי במדיניות, בעקרונות ובאידיאלים של הרפובליקה האסלאמית".

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ( צילום: מסך מתוך התוכנית )

דיווחים סותרים על מיקומו של המנהיג

במקביל לחשיפות על התוכנית הגרעינית, פורסם דיווח דרמטי בערוץ 'אל-חדת' הסעודי, לפיו מוג'תבא חמינאי כלל אינו שוהה כעת על אדמת איראן. על פי "גורם ביטחוני ישראלי" שצוטט בדיווח, הרפובליקה האסלאמית שרויה בפילוג פנימי עמוק, כאשר המנהיג העליון החדש נטש את תפקידו ועזב את המדינה.

הדיווח הסעודי, שטרם אושר ממקורות נוספים, טוען כי המסרים המפורסמים בשמו של מוג'תבא חמינאי אינם נכתבים על ידו כלל. מי שעומדים מאחורי פרסום ההנחיות והמסרים לציבור הם שר הפנים לשעבר אחמד וחידי, יחד עם בכירי משמרות המהפכה, שלמעשה מנהלים את המדינה מאחורי הקלעים.

המירוץ לפצצה והאיום על האזור

ההחלטה לשבור את הפתווה של האייתוללה עלי חמינאי מהווה נקודת מפנה דרמטית במדיניות הגרעינית של איראן. במשך עשרות שנים, המשטר בטהרן הסתמך על הפתווה הדתית כדי להכחיש כל כוונה לפתח נשק גרעיני, תוך שהוא ממשיך לפתח יכולות העשרת אורניום ברמות גבוהות יותר ויותר.

כעת, עם העברת הצנטריפוגות להר המכוש והנחישות של ההנהגה החדשה, נראה כי איראן עוברת משלב השמירה על יכולות לשלב של מימוש בפועל. במכון המחקר ISIS ציינו כי "אם איראן תתחיל לבנות מחדש את יכולת ייצור הצנטריפוגות שלה, היא עשויה לתכנן התקנה של מתקן הרכבה קטן יותר בהר המכוש שיוכל לשרת תוכנית נשק גרעיני".

המהלכים הללו מתרחשים על רקע מתיחות דיפלומטית בין ישראל לארצות הברית. כזכור, הממשל האמריקאי דחה לאחרונה את הפגישה המתוכננת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא טראמפ, על רקע אי שביעות רצון מהמצב המתמשך מול איראן.