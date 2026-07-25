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במסגרת סדרת תקיפות ממוקדות של צה"ל ברצועת עזה, חוסלו השבוע שלושה מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס, בהם ראש חוליית נוח'בה שהוביל את הפשיטה האכזרית למרחב כיסופים במהלך טבח השבעה באוקטובר. החיסולים מהווים המשך למאמץ המתמשך של כוחות הביטחון לסיכול מוחלט של תשתיות הטרור בשטח ולהסרת איומים מיידיים על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

על פי הנמסר מצה"ל, הפעילות המבצעית התבצעה בשיתוף עם השב"כ, כאשר מטוסי חיל האוויר הנחיתו מכות מדויקות שהשמידו את המחבלים במעוזיהם. המחוסלים היו מעורבים באופן ישיר בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון, והמשיכו לקדם מתווי טרור גם לאורך חודשי הלחימה.

לוחמי צה"ל בפעילות נגד הטרור ( צילום: צה"ל )

המחבל שחוסל ( צילום: דו"צ )

מכה למערך המודיעין והאווירי

רצף החיסולים נמשך גם בצפון הרצועה, שם פגעו כוחות הביטחון בשני פעילים מרכזיים נוספים של חמאס: ראיד האני מחמד עמצי, פעיל תצפיות מרכזי במערך האווירי של הארגון, ולצידו נבהאן מחמד נבהאן עמצי, שכיהן כראש מדור במודיעין הצבאי של חטיבת עזה. השניים היו מעורבים באופן ישיר בהכוונת פעילות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בגזרה.

חיסול שלושת המחבלים הבכירים מצטרף לשורה של פעולות שמבצע צה"ל להסרת איומים על כוחותינו במרחב. בשבועות האחרונים חוסלו עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש ברצועה, בהם גם מפקד נוח'בה נוסף שפשט למסיבת נובה ב-7 באוקטובר.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דו"צ )

הפעילות נמשכת

מצה"ל נמסר כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בדריכות גבוהה, ערוכים ומוכנים להגיב לכל תרחיש ולהסיר באופן מוחלט כל איום על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית כוללת סיכול תשתיות טרור, איתור והשמדת מנהרות ומפעלי ייצור נשק, לצד חיסולים ממוקדים של מחבלים בכירים.

במקביל לפעילות ברצועת עזה, מערכת הביטחון מזהירה ממציאות נפיצה ביהודה ושומרון, כאשר קצין בכיר בפיקוד המרכז חושף הכוונה זרה מטהרן ואנקרה, הזרמת כספי טרור מסיבית והברחות אמצעי לחימה מתקדמים. כוחות הביטחון, השב"כ ומג"ב פועלים ללא הפסקה לפירוק תשתיות הטרור בכל הזירות.

יצוין כי בימים האחרונים התרחשו מספר אירועים ביטחוניים חמורים ביהודה ושומרון, כאשר חייל תקוף ונשקו נגנב בסוסיא במהלך עימות אלים. כוחות הביטחון הצליחו לאתר את הנשק ולעצור עשרות מבוקשים ברחבי האזור.