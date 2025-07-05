כוחות צה"ל ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה, כאשר במהלך הימים האחרונים, הושמד המשגר ממנו נורו שיגורים לעבר כיסופים מוקדם יותר השבוע | בנוסף לכך: "חיל האוויר תקף עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה" (צבא)
במנהלת תקומה אשר אחראית על השיקום והבנייה מחדש של היישובים בעוטף עזה, מפרסמים הבוקר את נתוני התקדמות השיקום והבנייה מחדש של היישובים בחבל | על פי מנהלת תקומה 92% מכלל תושבי החבל (יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור) כבר חזרו לבתיהם | המספרים המלאים (בארץ)
צה"ל חשף היום את מסקנות התחקיר הקרבי שהתרחש בגזרה ב-7 באוקטובר | לפי הנתונים הרשמיים, במהלך מתקפת הטרור הקטלנית נרצחו תשעה אזרחים מהקיבוץ | תושב נוסף, שלמה מנצור ז"ל, נחטף לרצועת עזה, נרצח שם וגופתו הושבה לישראל רק במסגרת עסקת חילופי גופות בפברואר 2025 | בנוסף, שישה פועלים זרים נרצחו, וחבר קיבוץ נוסף נהרג מירי כוחותינו (חדשות, צבא וביטחון)
בשיחות דרמטיות של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי עם הוריהם ובני משפחותיהם של לוחמים שנפלו במוצב כיסופים, הוא הודה כי נעשו דברים שהובילו לטעויות ויכלו להתנהל אחרת | על פתיחת המלחמה אמר הלוי לאב שכול כי "לא התקבלה שום התראה על מתקפה משמעותית מהשב"כ" (חדשות, צבא וביטחון)
אלפים רבים מכל רחבי הארץ השתתפו היום בהלוויה כואבת לחטוף שלמה מנצור הי"ד, שארונו הוחזר לארץ משבי חמאס בעסקת החטופים בשבוע שעבר | הנשיא הרצוג ספד בהתרגשות: "סליחה שלא הצלחנו להגן עליך במקום שהיה אמור להיות מבצרך" (אקטואליה, בארץ)