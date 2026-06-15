רגע מרגש התרחש היום (שלישי) בכנסת, כאשר יו"ר קיבוץ כיסופים, ליאור כרמל, הודיע בדיון משותף של ועדת הכלכלה וביקורת המדינה כי הקיבוץ חוזר הביתה השבוע - אחרי שלוש שנים של פינוי, 18 נרצחים, 29 חיילים שנפלו ו-26 בתים שנהרסו כליל.

"90% מהתושבים חוזרים כעת, ועוד 10% יחזרו בהמשך", מסר כרמל בהתרגשות. "לאורך כל התקופה הרגשנו גב מהוועדה וממנהלת תקומה".

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, השיב לו בחום: "עשינו את זה כי מגיע לכם". הדיון, שהתקיים במטרה לעקוב אחר התקדמות שיקום חבל תקומה, עסק במגוון נושאים - מנגישות לשירותי בריאות, דרך חסמים בתכנון ובנייה, ועד לסטטוס הפיצוי לחקלאים ומענקי השיבה.

הסדרת מענקי השיבה: "עניין של חודש"

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בפתח הדיון ביקש ח"כ ביטן לבדוק את סטטוס העברת הכספים עבור מענקי השיבה הביתה. סגן ראש מנהלת תקומה, אביאל פנסאפורקאר, השיב כי "הסיכום התקציבי עם האוצר נסגר. אנחנו עובדים כעת על מבחן התמיכה, וזה עניין של חודש עד שהכסף יוכל לעבור לתושבים".

מנהלת קהילת נירים, מאיה ליברמן, הודתה לחברי הוועדה: "אין ספק שאתם הייתם הגורם הלוחץ והעוזר מאוד, אז תודה רבה". ח"כ אלון שוסטר, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, הודיע כי הוועדות ימשיכו במעקב אחר יישום ההחלטות.

פיצויים לחקלאים: "תקועים בנתון של 80%"

באשר לסטטוס הפיצוי לחקלאי העוטף, נציג רשות המסים, אמיר יונתי, הציג נתונים לפיהם במסלול הוורוד הסתיים הטיפול ב-80% מהתיקים ושולמו 411 מיליון שקלים. במסלול האדום, המורכב יותר, הסתיים הטיפול בקרוב ל-70% מהתיקים - 681 תיקים טופלו, 169 נותרו בטיפול - ושולמו 950 מיליון שקלים. לדבריו, העיכובים נובעים ממחסור בכוח אדם עקב המצב הביטחוני.

ראש המועצה האזורית אשכול, מיכל פלג עוזיהו, מתחה ביקורת חריפה על הנתונים: "כבר הרבה זמן אומרים לנו 80% וזה נשמע טוב, אבל אנחנו תקועים בנתון הזה. אחרי שנתיים ו-7 חודשים של פגיעה כלכלית קיצונית, החקלאים לא מקבלים תשובות. זה ש-20% מהחקלאים שהגישו בקשות לא זוכים לשום מענה - זה לא מקובל".

נציג האיחוד החקלאי, ירון סולומון, הוסיף: "בנושא הפיצויים אנחנו כבר לא מכירים את המושג מסלול ורוד, אחרי יותר משנתיים וחצי הכל הפך למסלול אדום ומסורבל".

נזקי הדף: "סדקים קשים בבתים חדשים"

בנושא נזקי ההדף והסדקים במבנים, טען נציג רשות המסים כי במקומות שבהם אין אינדיקציה ברורה לנזק ישיר, נערכו מדידות קרקע ובדיקות מהנדסים שהגדירו קריטריונים לקשירת הנזק לאירועים הביטחוניים. מנהלת קהילת נירים, מאיה ליברמן, התפרצה: "יש אצלנו בתים חדשים לחלוטין, בני 5-7 שנים, עם סדקים קשים מהדף שדרכם נכנסת כעת רטיבות".

ח"כ שוסטר דרש מרשות המסים: "אם יש לכם דוח רשמי בעניין - אנחנו מבקשים לראות אותו". הוא הודיע כי יקיים ישיבה נוספת בנושא הפיצויים בהשתתפות מנהל קרן הפיצויים ברשות המסים.

חסמי תכנון: "משתמשים בכלים בירוקרטיים ישנים"

ראש מועצת אשכול, פלג עוזיהו, התייחסה לחסמי התכנון: "הציגו לנו תוכניות אסטרטגיות מדהימות, אבל משתמשים באותם כלים בירוקרטיים ישנים. בשביל פיתוח מואץ צריך לשנות גישה. באופן ניסי יש ביקוש אדיר לכרם שלום, אבל אין אישור לשינוי תב"ע ואין 'מסלול ירוק'. אני מתנהלת במסלול רגיל כמו כל ראש רשות בארץ. אנחנו צריכים מסלול VIP".

סגן ראש המועצה האזורית שער הנגב, אדם עזרן, הוסיף: "אנחנו פוגשים את עצמנו בוועדה המחוזית כשהתפיסה שם נשארה בדיוק כמו לפני שלוש שנים". נציגי מינהל התכנון, יעקב קרייזלר ואתי רוזנבלום, הדגישו כי המערכת כולה מגויסת לטובת העוטף וכי אושרו עשרות צווים למגורים זמניים, אך הבטיחו לקחת את הטענות לתשומת ליבם.

ראש מערך בינוי במנהלת תקומה, ניר מסיקה, ציין כי המנהלת הוסיפה 10 מיליון שקלים כדי להאיץ את עבודת הוועדות ואף אפשרה להקדים תקציבים.

שירותי בריאות: "האתגר להביא רופאים לאזורים המרוחקים"

לקראת תום הדיון עלה גם נושא הנגישות לשירותי בריאות בחבל. מובילת הבריאות במנהלת תקומה, אתי סממה, ציינה כי תקציב תוכנית החומש עומד על 715 מיליון שקלים, מתוכם 256 מיליון שקלים מיועדים לזמינות ונגישות שירותי בריאות. עם זאת, הודתה: "האתגר הגדול ביותר הוא להביא רופאים וצוותי רפואה לאזורים המרוחקים. לשדרות קל יחסית להביא רופאים, אבל קשה מאוד להביא מומחים שיעבדו בקצה חבל אשכול".

מנהלת מחוז דרום בשירותי בריאות כללית, חדווה אמונה, ציינה כי הכללית קיבלה 50 מיליון שקלים מתקציבי תקומה - כ-7% מהתקציב הכולל - וכי היא משקיעה מעבר לכך משאבים רבים, שיפצה 11 מרפאות ופתחה מרפאות חדשות בשדרות ובשדות נגב. לפי נתוני הקופה, אין כיום שונות בנתוני התחלואה בין חבל תקומה לממוצע הארצי.

ראש מועצת אשכול, פלג עוזיהו, מחתה על הנתונים: "אנחנו יודעים על עלייה משמעותית בתחלואה בשטח, הנתונים האמיתיים מזעזעים ובואו לא נמחא כפיים. אי אפשר למדוד חבל ארץ שעבר טבח בפרמטרים של רשות במרכז הארץ, האדוות הבריאותיות פה הן אחרות לגמרי וצריך לקבוע מדדים חדשים".

סגן ראש מנהלת תקומה פנסאפורקאר הוסיף: "השלכות בריאותיות, ובפרט בבריאות הנפש, לא תמיד צפות מיד. תקציבי תקומה יסתיימו בעוד שנתיים וחצי, אבל ההשפעות על הגוף והנפש יימשכו פה עשרות שנים, לדורות וצריך להסתכל על זה באופן ייחודי".

המשך המעקב

ח"כ שוסטר ביקש לייצר צוות טיפול בהסרת חסמים בשירותי הבריאות והתכנון, וכן ביקש ממנהלת תקומה ומשרד הבריאות להעביר לוועדה את העדכונים המתוכננים למבחני התמיכה. הוא הודיע כי הוועדות יקיימו בהקדם דיון ייעודי נוסף שיתמקד אך ורק בנושא עתיד שירותי הבריאות ובריאות הנפש בחבל בטווח הארוך, וכן דיון נפרד שיוקדש לסוגיות הפיצויים.