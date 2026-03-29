מחדל שירותי בראשון לציון: לקוחה שסבלה ממכונת כביסה שלא סוחטת ומהתעלמות חוזרת של טכנאי חברת 'אלקטרה', תזכה לפיצוי של אלפי שקלים. הרשמת הבכירה קבעה כי החברה שלחה טכנאים לשווא והורתה על ביטול העסקה והשבת מלוא הכסף בתוספת פיצוי דרמטי (חוק ומשפט)
המשק חוזר לפעילות והבוס כבר מחכה במשרד, אבל מי אמור להישאר עם הילדים כשהגנים עדיין סגורים? בזמן שפיקוד העורף משחרר הנחיות, ההורים מוצאים את עצמם לכודים בין פחד מפיטורים לבין חוסר ודאות לגבי השכר. האם ההבטחות של האוצר לפיצויים באמת יגיעו לחשבון הבנק שלכם בסוף החודש? (כלכלה)
המשטרה עיכבה לחקירה שבעה חשודים בחשד להונאת המדינה | לפי החשד, החשודים, בני משפחה המתגוררים בין היתר באלעד, העתיקו את כתובת המגורים שלהם לצפון, וכך קיבלו תשלומים במסגרת מענקי המלחמה לתושבים שפונו מצפון הארץ - זאת למרות שלעולם לא גרו בצפון | תיעוד המעצרים (חדשות, חרדים)
אגד תפצה נוסע ב-40,000 שקל אחרי שנהג דרש ממנו לרדת מאוטובוס בטענה כי מדובר בקו "לבנות בלבד" | הנוסע תבע את החברה בעילה של הפליה אסורה ופגיעה בזכות לכבוד ולשוויון | מאגד נמסר כי הנהג פעל בניגוד לנהלים וננקטו נגדו צעדים משמעתיים | משרד התחבורה הודיע כי נפתחה חקירה פלילית (בארץ)
בית משפט השלום בתל אביב קבע כי יריבות פוליטית אינה מהווה "עיר מקלט" להשתלחויות פוגעניות | השופט דחה את טענותיה של פעילת השמאל שכינתה את עו"ד שמאי וחבריו "פושעים עלובים", וחייב אותה בפיצויים ובהוצאות משפט בסך עשרות אלפי שקלים (בארץ, חוק ומשפט)
למעלה מ-11 שנים לאחר היעלמות המסתורית, בית משפט בבייג'ינג הורה היום לחברת התעופה המלזית לשלם פיצוי בסך 409,304 דולר למשפחותיהם של שמונה נוסעים שהיו על סיפון המטוס המלזי שנעלם לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי של קואלה לומפור לנמל התעופה הבינלאומי של בייג'ינג (תעופה)
עיתונאי ערוץ 14 ייאלץ לפצות את חברת הכנסת מרב מיכאלי בכסום של 16 אלף שקלים בעקבות ציוץ שפרסם אחרי פיגוע | הוא פרסם התנצלות: "אני מבין ששגיתי בפרסום שנתפס על ידי רבים כדיווח עובדתי אמיתי וגרר תגובות קשות מאוד" (אנשים)
בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב חייב סוכנות נסיעות בפיצוי של 10,000 ₪ למשפחה של לוחם מילואים, שחופשתה בפראג לפני כעשרה חודשים הפכה לסיוט - לאחר שבטעות התארחו בבית מלון שונה לחלוטין מזה שתכננו | הפרטים (חופשה)
בית משפט השלום בפתח תקווה פסק לאחרונה פיצויים משמעותיים בסך 62,000 שקלים לטובת מנהלת גן ילדים מראש העין, בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד אם לילד לשעבר בגן. הפסיקה הדגישה את חומרת הפצת מידע כוזב כעובדות וההשלכות המיידיות על מוסדות (חוק ומשפט)
בית המשפט בקליפורניה הורה לחברת התעופה אמריקן איירליינס לשלם מיליוני דולרים כפיצויים לנוסע שלקה בשבץ במהלך טיסה של החברה | על פי התביעה, הצוות לא התייעץ עם רופא והטייס אישר המראה, לאחר מכן הנוסע לקה בשבץ חמור יותר ונזקק לטיפול צמוד בביתו (תעופה)
שר האוצר מתנגד למתן פיצוי כלשהו במסגרת מתווה ייעודי לענף התעופה, בוועדת הכלכלה שם נחשפה החלטת שר האוצר, אמרו: "מדובר בהחלטה לא סבירה בנסיבות העניין. אנו דורשים, פה אחד, כי ראש הממשלה בעצמו ייכנס לעובי הקורה כפי שמתחייב מהנסיבות ומהמחלוקת בין שרי האוצר והתחבורה, ויוביל למתווה פיצוי הוגן וראוי ללא דיחוי" (חדשות, תיירות)