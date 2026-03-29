4 טכנאים ומכונה בלי סחיטה: אלקטרה תשלם אלפי שקלים ללקוחה

דמיינו שקניתם מכונת כביסה חדשה, במיטב כספכם, רק כדי לגלות שבמקום בגדים נקיים וריחניים – אתם מקבלים ערימות ספוגות מים, כבדות ומתסכלות.

זה בדיוק הסיוט שעברה גברת שרכשה מכונה מחברת 'אלקטרה קמעונאות בע"מ', ומצאה את עצמה במסע מתיש של חודשים מול טכנאים שלא "איתרו" את הבעיה, עד שהחליטה לגרור את ענקית החשמל לבית המשפט.

"הבגדים נשארו ספוגי מים"

המחלוקת החלה זמן קצר לאחר הרכישה. התובעת הבחינה כי המכונה פשוט מסרבת לבצע את פעולת הסחיטה כנדרש. למרות שהשתמשה במוצר בדיוק לפי הוראות היצרן, הבגדים יצאו רטובים לחלוטין. היא פנתה שוב ושוב לשירות הלקוחות, אך שם נתקלה בחומה של אדישות. ארבעה טכנאים שונים הגיעו לביתה, החליפו רכיבים "לשם הסרת ספק", אך בשורה התחתונה קבעו ביהירות: "לא נמצא דופי בפעילות המכונה".

מנגד, ב'אלקטרה' ניסו להתגונן בבית המשפט בטענה כי בבדיקות המעבדה שלהם הסחיטה דווקא הצליחה. אלא שהתובעת לא ויתרה והציגה סרטון וידאו מתועד היטב שמוכיח את התקלה בזמן אמת. "הבדיקה שבוצעה על ידי הטכנאי אינה משקפת שימוש סביר", טענה הלקוחה, "הוא הפעיל את המכונה כשהיא כמעט ריקה".

השופטת קבעה: "בדיקה בריק – אינה בדיקה"

הרשמת הבכירה דורון זיו-אב לא התרשמה מתירוצי החברה. בפסק דין נוקב היא קבעה כי "הפעלה כשהמכונה כמעט ריקה אינה מלמדת על תקינות המכונה בשימוש רגיל".

השופטת קיבלה את גרסת התובעת במלואה וקבעה כי נטל ההוכחה שהמכונה פגומה הורם באמצעות התיעוד שהציגה הלקוחה.

השופטת מתחה ביקורת חריפה על התנהלות אלקטרה, ששלחה טכנאים "לשווא" ומנעה מהלקוחה את האפשרות הבסיסית לכבס את בגדיה בביתה.

"התנהלות הנתבעת גרמה לתובעת עגמת נפש רבה והוצאות מיותרות", נכתב בפסק הדין.

השורה התחתונה: החשבון של אלקטרה

בסיכומו של יום, בית המשפט הורה על ביטול מלא של העסקה.

'אלקטרה' חויבה להשיב ללקוחה את מלוא התמורה ששילמה עבור המכונה וההובלה, ובנוסף לכך לשלם פיצוי על עגמת נפש בסך 2,700 ש"ח והוצאות משפט בסך 800 ש"ח.

המסר של בית המשפט ברור: חברות גדולות לא יכולות להתעלם מתקלות חוזרות ולצפות שהלקוח הקטן פשוט יוותר.