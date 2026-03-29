מחדל שירותי בראשון לציון: לקוחה שסבלה ממכונת כביסה שלא סוחטת ומהתעלמות חוזרת של טכנאי חברת 'אלקטרה', תזכה לפיצוי של אלפי שקלים. הרשמת הבכירה קבעה כי החברה שלחה טכנאים לשווא והורתה על ביטול העסקה והשבת מלוא הכסף בתוספת פיצוי דרמטי (חוק ומשפט)
ביוון מעריכים כי גם לאחר שתתוקן התקלה החמורה שהתגלתה הבוקר במרכזי בקרת התנועה האווירית, והשפיעה על כל הטיסות היוצאות והנכנסות למדינה, יחלפו שעות רבות עד שהכאוס סביב המרחב האווירי של יוון יסתיים והטיסות יחזרו לשגרה, שכן בבקרה האווירית מסוגלים לטפל במספר נתון של טיסות בו זמנית, ולפי ההערכות ייווצר "פקק" של מאות טיסות (תעופה)
גולשים רבים בישראל מדווחים על תקלה ברשת האינטרנט - הכוללת קושי בהוצאת שיחות, גלישה ותשלום בכרטיס אשראי | בפרטנר הגיבו כי הם עושים מאמצים להחזיר את השירותים בהקדם וכעבור חצי שעה הוציאו הודעה נוספת בה נכתב כי השירותים חזרו (חדשות סלולר)
בשל תקלה טכנית במערכת מיון המזוודות בטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון, נרשמו בשעות האחרונות עיכובים ותורים ארוכים בתהליך הצ'ק אין | ברשות שדות התעופה טענו כי אין קשר לסופה "ביירון", והוסיפו כי "הצוותים פועלים לטיפול מיידי בתקלה ומפעילים מתכונת עבודה חלופית עד להשבת המערכת לפעילות מלאה (תעופה)
תקלה רחבת־היקף בכבלי תקשורת מרכזיים ליד חופי ג'דה פגעה בשירותי אינטרנט של מדינות רבות באסיה ובמזרח התיכון | הגורמים המדויקים עדיין לא ידועים, והמתיחות הביטחונית באזור רק מגבירה את הדאגות לפגיעוּת תשתיות קריטיות אלו | בין הנפגעים: פקיסטן, איחוד האמירויות והודו | מאחורי הקלעים חשש עקיף מהשפעה חות'ית לפגיעה (בעולם)
שירות האינטרנט הלווייני של SpaceX, Starlink, חווה אתמול אחה"צ תקלה עולמית חריגה – עשרות אלפי משתמשים בצפון אמריקה, אירופה ואזורים נוספים נותרו מנותקים מהרשת. התקלה הורגשה גם במוקדי חירום, בקרב צבאות ובקרב משתמשים קריטיים בעולם
בין קלאץ' למצמד כפול - תיבות ההילוכים הפכו למערכות חכמות ודורשות הבנה: מה ההבדל בין ידני, אוטומטי, רציף ודו-מצמדי? אילו תקלות עלולות להפתיע אתכם? ואיך שומרים על הגיר לאורך שנים בלי לקרוע את הארנק? מדריך לבחירה, תחזוקה וזיהוי סימני אזהרה (רכב)
בערב שבת האחרון, בנק הדואר סבל מתקלה חמורה כאשר מספר לקוחות הופתעו לגלות כי קיבלו לחשבונם מענקים של סכומי עתק | חלק מהלקוחות משכו את הכספים מהחשבון | בנק הדואר: "התקלה טופלה, התאמות ותיקונים טופלו נקודתית מול חשבונות ספציפיים" (כלכלה)
מבנה השאסי הוא אחד המרכיבים הקריטיים ביותר ברכב המודרני - הוא מהווה את השלד המרכזי עליו נבנה כל הרכב, ובלעדיו לא ניתן להבטיח את יציבות הרכב ובטיחות הנוסעים. המאמר שלפניכם יסביר כיצד לשמור על תקינות השאסי, למנוע נזקים ולהאריך את חיי הרכב (רכב)