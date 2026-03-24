סיפור שנשמע כמו מערכון קומי הפך למציאות מביכה עבור עובדת בסיעת הליכוד, שמצאה את עצמה כמעט מאחורי סורגים בגלל טעות בירוקרטית של חבר הכנסת ניסים ואטורי. מה שהתחיל כניסיון לגיטימי להתמודד עם גל הטרדות טלפוניות, הסתיים בסיוט אמיתי עבור עובדת מסורה שפשוט ניסתה לעשות את עבודתה.

על פי הפרסום בערוץ 7, ח"כ ואטורי הגיש לאחרונה תלונה במשטרה בעקבות שורת הטרדות בלתי פוסקות שחווה בחודשים האחרונים. לדבריו, הוא הופצץ בשיחות נאצה מצד מפגיני "קפלן" וכן מגורמים עוינים מטורקיה ואיראן. התלונה כללה רשימה של מספרי טלפון חשודים שממנם התקבלו ההטרדות.

אלא שהתחקיר המבצעי של הרשימה שהועברה לחוקרים חשף מציאות הזויה: בתוך "הרשימה השחורה" הופיע גם מספרה של א', עובדת שנכנסה לאחרונה לתפקיד בסיעת הליכוד ונהגה להתקשר לואטורי כדי לעדכן אותו על הצבעות שוטפות בכנסת. במקום להיות מוכרת כעובדת נאמנה, היא סומנה בטעות כחלק מרשת הטרדות בינלאומית.

המשטרה, שלא ידעה על הטעות, כבר הייתה בשלבים מתקדמים של ביצוע מעצר. החוקרים פנו לאמה של העובדת כדי לברר את מקום הימצאה, ורק אז התגלתה הטעות הקריטית. האם ההמומה הסבירה למשטרה כי בתה אינה סוכנת זרה או מפגינה קיצונית, אלא בורג במערכת המפלגתית של ואטורי עצמו.

האירוע מעלה שאלות רציניות על תהליכי הבדיקה והאימות במשטרה. כיצד ייתכן שמספר טלפון של עובדת מפלגה, שמתקשרת באופן שוטף לחבר כנסת במסגרת תפקידה, נכלל ברשימת חשודים בהטרדה? האם לא היה צריך להיערך תחקיר ראשוני לפני שמגיעים לשלב של מעצר?

מלשכת ח"כ ואטורי נמסר בתגובה כי מדובר ב"תקלה מצערת" והביעו צער על השתרבבות המספר לרשימת ההטרדות מאיראן וטורקיה. חבר הכנסת חתם את תגובתו באיחול מפויס: "חג פסח כשר ושקט לעם ישראל".

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שח"כ ואטורי מוצא את עצמו במרכז מחלוקות. לפני מספר שבועות הוא עורר סערה בהתבטאויות חריגות על איראן, כאשר רמז במרומז על נשק גרעיני ואמר: "להם יש שטיחים פרסיים, לנו יש את מפעל הטקסטיל". כמו כן, הוא היה מעורב במהומה במליאת הכנסת כאשר הוריד מהדוכן את ח"כ יואב סגלוביץ' מיש עתיד.

עבור העובדת א', הסיוט הסתיים בסופו של דבר בלי מעצר, אך הפחד והמבוכה שחוותה ממחישים את החשיבות של דיוק ובדיקה כפולה בטיפול בתלונות משטרתיות. כעת נותר לקוות שהמקרה ישמש לקח למערכות האכיפה ולחברי הכנסת כאחד.