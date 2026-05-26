ניסוי חברתי יוצא דופן הסעיר הבוקר (שלישי) את רחובות תל אביב והמרחב הדיגיטלי: פעיל רשת ישראלי מוכר פרסם את פרטי כרטיס האשראי שלו במלואם על שלטי חוצות ענקיים במיקומים מרכזיים בעיר. השלטים כללו את כל הפרטים החסויים הנדרשים לביצוע רכישות מקוונות, והציבו בפני עוברי האורח שאלה מוסרית מורכבת.

מטרת הפרויקט, כך נמסר ממקורבי פעיל הרשת, היא לבחון בזמן אמת את תגובת הציבור הישראלי להזדמנות נגישה של גישה חופשית לכסף שאינו שלו. השאלה המרכזית: מה יעשו אנשים כשיקבלו גישה מלאה לארנק של אדם זר?

אלפי ניסיונות רכישה - וחסימה אוטומטית

שעות ספורות לאחר עליית השלטים, נרשמו אלפי ניסיונות רכישה ברשת על ידי גולשים שניסו את מזלם. עם זאת, מרבית המנסים נתקלו בסירוב: מערכות האבטחה של חברת האשראי זיהו באופן אוטומטי דפוס פעילות חריג וקיצוני, וחסמו את האפשרות לבצע עסקאות.

למרות שהמהלך נראה כהתאבדות פיננסית, מקורבי פעיל הרשת מבהירים כי לא מדובר בהימור עיוור. הכרטיס אינו מחובר לחשבונו האישי או לעסקיו של הפעיל, והמהלך מלווה בפיקוח הדוק ובמערכות ניטור שנועדו לשלוט בקצב האירועים.

"זהו מבחן מוסרי וצרכני"

"זהו לא סתם גימיק, אלא מבחן מוסרי וצרכני בעידן שבו הכסף הפך למספרים על מסך. אנחנו רוצים לראות לאילו מטרות אנשים ינצלו את ההזדמנות הזו כשהמחסום המוסרי יתנגש עם הפיתוי הדיגיטלי"

כך מסר גורם המעורב בהפקת הפרויקט, שצפוי להפוך בהמשך לפרויקט תוכן דוקומנטרי ברשת.

אנשי הצוות של פעיל הרשת מסרו כי החסימה הנוכחית היא רק חלק מהתהליך, וכי בכוונתם להזרים סכומי כסף נוספים לחשבון בימים הקרובים ולפעול מול מנגנוני הניתוח הפיננסי כדי לאפשר להמשך הניסוי להתקיים.

נכון לשעה זו, פעיל הרשת ממשיך לשמור על עמומות בנוגע לזהותו הרשמית. האם הציבור יגלה אחריות, או שהימים הקרובים יהפכו לחגיגת שופינג על חשבון האנונימי מהרשת?