קול סיני – סדר הלכה | והיום, בצל המלחמה: מה עושים כאשר אחד השכנים נכנס למקלט עם חמץ? והאם יש איסור לראות חמץ לא שלנו? (יהדות)
כחצי שעה לפני צאת החג, היו שיגורים מאיראן לעבר מרכז הארץ, דיווח על מספר זירות נפילה וזירה משמעותית בעיר פתח תקווה | במהלך השבת, חיזבאללה שיגר כ-150 טילים ליישובי הצפון ואיראן שיגרה יותר מעשרים טילים | הנשיא טראמפ הבהיר כי המלחמה צפוי ה להסתיים בשבועיים שלושה הקרובים | העדכונים (חדשות)
הנהלת מערת המכפלה הודיעה על ביטול כל האירועים בחג הפסח הבעל"ט • המתחם ייפתח בשעות מוגבלות עם כניסה עד 50 מתפללים בו זמנית • אולם יצחק יישאר סגור | ההחלטה בעקבות הנחיות פיקוד העורף במהלך מבצע 'שאגת הארי' (חרדים)
בזמן שארה״ב והודו דנו במאמץ לשמור על שיט פתוח במיצרי הורמוז ועל מלחמה שהובילה לשיבוש האנרגיה הגדול ביותר בעולם, נחשף כי איל ההון אלון מאסק נכח בשיחה - חריגה נוספת במעורבותו בענייני ביטחון חוץ רגישים | לפי הדיווח, לא ברור מה היה תפקידו של מאסק - אך מעגלי המדיניות רואים בכך המשך לדפוס מעורבותו המדינית הגוברת של מנכ״ל טסלה וספייס־אקס (בעולם)
קול סיני – סדר הלכה | והיום, אזעקה בליל הסדר: האם יציאה למקלט תחייב לברך שוב על היין? ומה עושים אם נשמעת אזעקה באמצע אכילת מצה? (יהדות)
במוסקבה מזהירים כי הלחימה בהובלת ארה״ב נגד איראן דוחפת את האזור לעבר עימות גרעיני, בעוד שמודיעין מערבי חושף כי רוסיה החלה להעביר לטהראן מל״טים מדגם מתקדם - צעד המאותת על שינוי דרמטי ביחסים הצבאיים בין שתי המדינות (בעולם)
איראן שיגרה טילים לעבר הנגב | שיגורי רקטות וחדירות כטב"ם בגבול לבנון | הלילה: חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב בלב טהרן | הפנטגון שוקל לשלוח 10 אלף לוחמים נוספים למזרח התיכון, כדי לאפשר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ "אופציות צבאיות" נוספות | גורמים: איראן לא ביקשה הארכה במו"מ (אקטואליה)
הטכנולוגיה ששינתה את שדה הקרב: מערכת ה-AI של פלנטיר, בשיתוף מודלים מתקדמים מבית אנתרופיק, אפשרה לצבא האמריקאי לתקוף אלפי מטרות בפרק זמן שיא | אך מאחורי ההישגים המבצעיים עולות שאלות קשות - על אחריות, אמינות המידע, ומחיר הדם (בעולם)
עודד עילם, לשעבר ראש חטיבת הפח״ע במוסד, דוחה את ההערכות לקריסה מיידית של המשטר האיראני • "אין מצב שבו מוציאים המונים לרחובות מבחוץ, זה פייק מוחלט" | הערכה: טראמפ עשוי לסגור עניין תוך שבועיים (צבא וביטחון)
בראיון לתוכנית Face the Nation אמר רפאל גרוסי כי אף שגל התקיפות האמריקאיות נגד תשתיות הגרעין האיראניות היה “יעיל מאוד”, הידע והיכולות שצברה טהראן אינם ניתנים להשמדה | גרוסי קרא לשוב למסלול דיפלומטי והזהיר כי בסיום הלחימה תעמוד הקהילה הבינלאומית בפני אותן סוגיות שהבעירו את המשבר מלכתחילה (בעולם)
קול סיני – סדר הלכה | והיום, הניקיונות לפסח: מהם המקומות שחייבים בניקיון ובדיקה, והאם חייבים לנקות את הפירורים שבתוך הספרים? (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה | והיום, אזעקה באמצע הלילה: האם דיבור אחרי ברכת 'המפיל', הופך את הברכה לברכה לבטלה? (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה | והיום: על איזה ניסים נתקנה ברכת 'שעשה לי נס'? והאם מי שנכנס למרחב מוגן ונפל טיל קרוב אליו, צריך לברך? (יהדות)
בכירים חות’ים אמרו כי מלאי הנשק שלהם הצטמצם בעקבות התקיפות במהלך מלחמת עזה, וכי המלחמה הנוכחית עם איראן מקשה במיוחד על הברחות נשק אליהם | הנהגת החות’ים קיבלה התרעה כי הטלפונים הסלולריים שלה נמצאים תחת מעקב של ארצות הברית וישראל (בעולם)
קול סיני – סדר הלכה | והיום: האם מותר להאזין ולצפות בחדשות המשודרות בשבת? והאם מוכרחים לצאת מהחדר כשהרדיו פועל? (יהדות)