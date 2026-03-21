ראש סבא״א: “אי אפשר להשמיד את היכולות הגרעיניות של איראן”

ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא״א), רפאל גרוסי, הזהיר השבוע כי אף על פי שהמבצע הצבאי האמריקאי-ישראלי נגד אתרי הגרעין של איראן פגע אנושות בתכנית, “הרבה ממנה שרד”. לדבריו, לא ניתן להשמיד לחלוטין את יכולותיה של איראן באמצעים צבאיים בלבד, וכי הפתרון חייב לעבור דרך דיפלומטיה.

בראיון לתוכנית Face the Nation ברשת CBS הבהיר גרוסי כי לאחר סיום המבצע הצבאי “עדיין נעמוד בפני סדרה של בעיות מהותיות שהיו בלב המשבר,” בהן כמות משמעותית של אורניום מועשר לרמה של 60% ותשתיות מדעיות ותעשייתיות שיכולות לאפשר לאיראן לשקם את פעילות ההעשרה. סבא״א מעריכה כי לפני גל התקיפות שהחל ביוני 2025, החזיקה איראן בכמעט 440 קילוגרמים של אורניום מועשר לרמה זו - נתון שמציב אותה קרוב יותר מתמיד לסף גרעיני. “לא ראינו עד כה פעילות לשיקום משמעותי,” הוסיף, “אבל לאיראנים יש את הידע ואת התעשייה הנדרשים לכך.”

דבריו של גרוסי מגיעים על רקע המשך "מבצע זעם אפי" ומקבילתו הישראלית "שאגת הארי", סבב התקיפות השני של ארה״ב וישראל באיראן בתוך תשעה חודשים. שר ההגנה האמריקאי, פיט הקסת׳, הודיע כי יותר מ-7,000 מטרות הותקפו, ובהן גם מתחמים צבאיים סמוכים לאתרים גרעיניים. תקיפות שמהלכן נהרג גם המנהיג העליון של איראן, איתוללה עלי ח׳אמנאי ורבים מבכירי הממשל. ראש המודיעין הלאומי של ארה״ב, טולסי גאברד, טענה בשימוע בסנאט כי מבצע התקיפות הקודם “השמיד לחלוטין את תכנית ההעשרה של איראן”, אך גרוסי הביע ספק: “אני מאוד זהיר במדדים כאלה - הכול יחסי.”

לדבריו, הדרך קדימה חייבת לכלול דיאלוג והבנות מחודשות: “הוצאת כל החומר הגרעיני מאיראן בכוח צבאי תהיה משימה כמעט בלתי אפשרית,” אמר. כשנשאל האם ממשל טראמפ מבין כי לא ניתן לפתור את המשבר בכוח בלבד, השיב: “הצהרותיו האחרונות בעד דיפלומטיה הן סימן מעודד.” גרוסי חתם את דבריו באופטימיות זהירה: “גם בשעה הקודרת ביותר, אסור לאבד תקווה.”