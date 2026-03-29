סבא"א הודיעה כי כור המים הכבדים בחונדאב שבאראק ספג נזק קשה בעקבות התקיפה ואינו פעיל עוד, זאת על סמך ניתוח תמונות לוויין ומידע מודיעיני | זאת, אחרי שבמדינה דיווחו כי הותקף לפני יומיים ב-27 במרץ | לפי סבא"א, לא ידוע על חומר גרעיני שנמצא במתחם (בעולם)
בראיון לתוכנית Face the Nation אמר רפאל גרוסי כי אף שגל התקיפות האמריקאיות נגד תשתיות הגרעין האיראניות היה “יעיל מאוד”, הידע והיכולות שצברה טהראן אינם ניתנים להשמדה | גרוסי קרא לשוב למסלול דיפלומטי והזהיר כי בסיום הלחימה תעמוד הקהילה הבינלאומית בפני אותן סוגיות שהבעירו את המשבר מלכתחילה (בעולם)
במהלך השבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בעקבות איום מאיראן | לפי הדיווח, יחידת העילית של שירותי הביטחון האוסטריים שומרת על ראש הסוכנות שממוקמת בווינה, לאחר שסוכנות המודיעין במדינה קיבלה מידע על איום כלפיו (בעולם)
באופן חריג, קטאר דורשת להטיל פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על כל מתקני הגרעין של ישראל וקוראת לצרף את ישראל לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני | בנוסף, בדוחא מגנים את הפעולות בישראל נגד מוסדות האו"ם ברצועת עזה וסילוק אונר"א (בעולם)