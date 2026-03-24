( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בעוד שחלק מהפרשנים הביטחוניים מציירים תמונה אופטימית של קריסה קרובה של המשטר האיראני, מגיעה הערכה מפוכחת מאחד מבכירי הממסד הביטחוני לשעבר. עודד עילם, שכיהן כראש חטיבת הפח״ע במוסד וכיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מציג תמונה שונה לחלוטין מזו שנשמעת בחלק מהזירות התקשורתיות.

"אין מצב שבו מוציאים המונים לרחובות מבחוץ, זה פייק מוחלט", מסר עילם. לדבריו, למרות הפגיעות הקשות שספג המשטר האיראני בחודשים האחרונים - הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית - המשטר עדיין יציב יחסית בטווח הקצר. כזכור, דיווחים שהופצו בעבר על אלפי הרוגים בהפגנות התבררו כמוגזמים משמעותית. "דימום איטי עד מוות" - לא קריסה דרמטית ההערכה המרכזית של עילם עומדת בניגוד חד לתחזיות אופטימיות ששמענו בתחילת המערכה. "זה לא יקרה בזבנג וגמרנו, אלא בדימום איטי עד מוות", הבהיר. לדבריו, התהליך יהיה ממושך והדרגתי, ודורש סבלנות אסטרטגית מצד ישראל. הערכה זו מתיישבת עם הדיווח שפורסם לאחרונה על כך שגם במוסד הציגו ערב המלחמה תוכנית שלפיה "תהליך הפלת המשטר עלול להימשך חודשים רבים, אפילו שנה". התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26 עילם מצביע על מספר גורמים המחזקים את יציבות המשטר בטווח הקצר: מנגנוני הדיכוי הפנימיים עדיין פועלים ביעילות, מערכת משמרות המהפכה שמרה על לכידותה למרות הפגיעות, והציבור האיראני - למרות התסכול העמוק - עדיין חושש מפעולה מאורגנת נגד המשטר. יצוין כי המינוי האחרון של מוחמד-באקר זולפקדר, דמות ותיקה ממשמרות המהפכה, לתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מעיד על ניסיון המשטר לארגן מחדש את שורותיו.

לאריג'אני ובנו ( צילום: רשתות ערביות )

הפער בין ישראל לארצות הברית

אחד הנושאים המרכזיים שעילם מדגיש הוא הפער בין האינטרסים של ישראל לאלו של ארצות הברית. לדבריו, בעוד שישראל מעוניינת בהמשך לחץ ממושך על איראן עד לקריסה מלאה של המשטר או לפחות לשינוי מהותי בהתנהגותו, הנשיא טראמפ עשוי להעדיף סיום מהיר יותר של המערכה.

"טראמפ עשוי לסגור עניין תוך שבועיים, מוקדם מהזמן שישראל הייתה מעדיפה", הזהיר עילם. הערכה זו מעלה שאלות לגבי יכולתה של ישראל להמשיך בלחץ על איראן ללא גיבוי אמריקאי מלא, במיוחד לאור העובדה שהמערכה הנוכחית דורשת משאבים כלכליים וצבאיים משמעותיים. כזכור, המלחמה במזרח התיכון כבר השפיעה על השווקים העולמיים, כאשר מחירי הנפט זינקו והזהב רשם תנודות חדות.

מטוסי הקרב של ישראל ( צילום: אתר דובר צה"ל )

השיפור ביכולות המודיעין הישראלי

לצד האזהרות, עילם מדגיש גם את ההישגים המשמעותיים של המערכת הביטחונית הישראלית. "יש שיפור ביכולות אמ״ן", ציין, תוך התייחסות לפעילות המוסד שעובד בצל ומשיג תוצאות מרשימות. הוא מצביע על כך שהמוסד הצליח לחדור לעומק המערכת האיראנית ולהשיג מידע מודיעיני איכותי, כפי שהוכח בפעולות המדויקות נגד יעדים איראניים.

בהקשר זה, יצוין כי המוסד פרסם לאחרונה קמפיין דרמטי בשפה הפרסית, הקורא לאזרחי איראן לשתף פעולה נגד זרועות המשטר. המסר המרכזי ברור: דיווח על מיקומי כוחות הביטחון יוביל לפעולה ישירה של הארגון. מהלך זה מעיד על אסטרטגיה ארוכת טווח של בניית רשת מודיעין עמוקה בתוך איראן.

סרטון המוסד ( צילום: המוסד )

חיזבאללה נחלש בהדרגה

בהתייחסו לזירה הצפונית, עילם מעריך כי חיזבאללה נחלש בהדרגה כתוצאה מהפעולות הישראליות. הארגון ספג מכות קשות בשנה האחרונה, הן מבחינת כוח האדם והן מבחינת התשתיות הצבאיות. עם זאת, הוא מזהיר מפני הנחה שהארגון חוסל לחלוטין, ומדגיש כי חיזבאללה עדיין שומר על יכולות משמעותיות.

ההערכה הכוללת של עילם מצביעה על כך שישראל נמצאת בתהליך ארוך של שחיקת כוחות האויב, אך לא צריך לצפות לניצחון דרמטי בטווח הקצר. המלחמה הנוכחית, לדבריו, היא מלחמת התשה שתימשך זמן רב, ודורשת עמידה בלחץ הן מבחינה צבאית והן מבחינה דיפלומטית. הקהילה החרדית, שחלק ניכר מבניה משרתים כיום בצבא ובכוחות הביטחון, ממשיכה לתרום את חלקה למאמץ המלחמתי תוך שמירה על אורח החיים התורני.