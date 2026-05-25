בדרך להתיישבות ברצועת עזה: כך ישראל מרחיבה את 'הקו הצהוב'

כוחות צה"ל מסמנים את הקו הצהוב ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

על פי דיווחים בינלאומיים, ישראל הרחיבה משמעותית את השטח הנמצא בשליטתה ברצועת עזה במהלך שבעת חודשי הפסקת האש האחרונים. הנתונים מצביעים על כך שישראל מחזיקה כעת בכ-59% משטח המובלעת הפלסטינית, לעומת 53% שהיו בידיה בתחילת הפסקת האש שנכנסה לתוקפה באוקטובר האחרון.

ההרחבה התאפשרה לאחר שכוחות צה"ל הזיזו את "הקו הצהוב" - המסמן את חלוקת השטחים - עמוק יותר לתוך אזורי השליטה של חמאס. באחת הנקודות, הקו הוזז מאות מטרים קדימה עד לנקודת השקה עם ציר סלאח א-דין, הכביש המרכזי החוצה את הרצועה מצפון לדרום. שבעה מוצבים חדשים וביצורים נרחבים תמונות לוויין עדכניות חושפות את היקף העבודות ההנדסיות שמבצע צה"ל בשטח. במרכז הרצועה, אזור המאוכלס בצפיפות, הצבא ביצר את הקו באמצעות תעלה עמוקה וסוללות חול גבוהות לאורכו. על פי הדיווחים, הביצורים במרכז הרצועה ארוכים, רציפים וממוגנים הרבה יותר מאלו שהוקמו בצפון ובדרום, מאחר שמדובר בגזרה הפגיעה יותר להתקפות. מרדף מתועד: שני השודדים הבדואים ברחו מהשוטרים - עד שנעצרו | צפו קובי רוזן | 12:17 בשתיקת ש"ס ו'דגל': הקואליציה מעכבת את חוק פיזור הכנסת כדי לאפשר בחירות בתאריך המקורי ישי כהן | 12:25 עוד עולה מתמונות הלוויין כי לאורך הקו הוקמו לאחרונה לפחות שבעה מוצבים ישראליים חדשים, כשכל אחד מהם מוקף ומוגן בסוללות חול. חלק מהמוצבים כבר סלולים באספלט וכוללים יותר מתריסר מבנים. מוצבים אלו מצטרפים לעשרות עמדות קיימות הפזורות לאורך הצד הישראלי של הרצועה.

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דו"צ )

תקריות אש מתמשכות לאורך הקו

המתיחות לאורך הקו גובה מחיר דמים מתמשך. מאז תחילת הפסקת האש חוסלו לאורך "הקו הצהוב" עשרות עזתים, ומנגד נהרגו חיילי צה"ל בידי מחבלים. כפי שדיווחנו בבבלי, כוחות צה"ל חיסלו בימים האחרונים מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

בישראל מדגישים כי הכוחות פתחו באש לעבר מחבלים חמושים שתקפו אותם, או לעבר דמויות שפעלו באופן חשוד סמוך לקו ההפרדה. מנגד, גורמים פלסטינים טוענים כי חלק מההרוגים היו אזרחים תמימים שהתקרבו לאזור בטעות, משום שלא ידעו היכן בדיוק עובר הקו החדש.

תיעוד חטיבה 205 ( צילום: דובר צה"ל )

קיפאון מדיני: אין שיקום ללא פירוז

הדרג המדיני בישראל מתעקש כי כל עוד חמאס שולט בחלק כלשהו מרצועת עזה, צה"ל לא יסיג את כוחותיו. עמדה זו משליכה ישירות על המצב האזרחי: מדינות ערביות רבות כבר הודיעו כי לא יזרימו כספים לשיקום הרצועה בתנאים הנוכחיים.

על פי הנתונים שפרסמה מועצת השלום של עזה, הסיוע ההומניטרי לרצועה גדל ביותר משבעים אחוז מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקפה. כשלוש מאות אלף טון סיוע נכנסו לרצועה מאז תחילת ההפוגה. עם זאת, המועצה העריכה כי שיקום הרצועה דורש יותר משלושים מיליארד דולר.

למרות זאת, "מועצת השלום" בראשות ארה"ב ממשיכה לדחוף לקידום משימות שיקום. אחת ההצעות שעל הפרק היא הקמת מבני דיור חדשים עבור הפלסטינים דווקא בצידו הישראלי של הגבול. עם זאת, ניקולאי מלאדנוב, הדיפלומט הבכיר שמוביל את המאמצים לסיום הסכסוך בתיווך ממשל טראמפ, הודה כי צעד שנוי במחלוקת זה זוכה להתנגדות חריפה הן מצד ממשלות ערב והן מצד חמאס.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל. הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה.