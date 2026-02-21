לפחות שמונה מחבלי חיזבאללה חוסלו במהלך ליל שבת קודש בגזרת בעלבאכ בלבנון, בעקבות זיהוי של צה"ל את פעילות הטרור שביצעו במקום שכלל; תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור אשר מסכנים את כוחות צה”ל ואת אזרחי מדינת ישראל. בעזה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועה (חדשות ביטחון)
דובר צה"ל מתיר לפרסם את דבר נפילתו שללוחם בסיירת צנחנים סמ"ר עופרי יפה ז"ל, בן 21, מיישוב היוגב, בקרב בדרום רצועת עזה | הלוחם נפצע אנוש מירי דו צדדי לאחר שהכוח שלו זוהה בטעות כאויב ונפטר בדרך לבית החולים (חדשות)
צה"ל חיסל חמישה מחבלים שהצליחו לחצות את הקו הצהוב מזרחה, לאחר שיצאו מפיר מנהרה שככל הנראה לא אותרה קודם לכן - בשטח שנמצא בשליטת ישראל | בתיעוד יוצא דופן שמפרסם דובר צה"ל ניתן לראות את חמשת המחבלים הולכים כשהם מכוסים בשמיכות - ומחוסלים (צבא)
לאחר שנתיים של חסימה הרמטית, רכבת אווירית של אישורים ביטחוניים יצאה לדרך. מחר עשוי להיפתח מעבר רפיח לתנועה, אך המנגנון החדש מעורר סימני שאלה: פקחים אירופאים בשטח, והצצה ישראלית דרך מסכים בלבד. כל הפרטים על המהלך הדרמטי (פוליטי מדיני)
שני מחבלים חוסלו ברצועת עזה על ידי כוחות צה"ל, לאחר שחצו את הקו הצהוב. מדובר בשני אירועים שונים | "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל (צבא וביטחון)
לוחמי חטיבה 188 זיהו שלושה מחבלים שהתקרבו לכוחות בדרום הרצועה; אחד מהם ניסה לגנוב ציוד צה"לי וחוסל מהאוויר • במקביל, כוחות החטיבה הצפונית וחטיבת 'ירושלים' חיסלו שני מחבלים נוספים שחצו את הקו והיוו איום מיידי • צה"ל: "כל התקרבות לקו המגע תיענה ביד קשה" (צבא וביטחון)
לוחמי צה"ל שסרקו מנהרות שבהן הסתתרו המחבלים הנצורים ברפיח גילו פתקי נייר קטנים, ובהם מה שנראה כיומן שכתבו המחבלים על מצבם | הם מתארים את מלאי האוכל והשתייה שנגמר להם, ומביעים תקווה ל"ישועה" | הפתקים נבחנים על ידי אגף המודיעין | אלו הציטוטים שנחשפו מתוך הפתקים (חדשות)
לוחמי חטיבת המילואים "כרמלי" השלימו סבב לחימה שישי ואינטנסיבי בצפון רצועת עזה. תחת אוגדה 252, חיסלו הכוחות עשרות מחבלים והשמידו מאות תשתיות טרור ומתחמי תת-קרקע. כוחות חטיבת "ירושלים" נכנסו למרחב, כדי להמשיך באחיזה המבצעית בקו (צבא)
במהלך השבת האחרונה, כוחות צה"ל חיסלו מספר מחבלים שהתקרבו לעבר הקו הצהוב ברצועת עזה | בהודעת צה"ל נאמר כי "הם היוו איום מידי על כוחותינו, ובפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי" (צבא)
אליזבט צורקוב ששוחררה אחרי שבי של כשנתיים בעיראק, הגיבה בחשבונה בטוויטר לפרסום של N12 על חיסול שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בעזה | היא סיפרה לעוקביה באנגלית: "כך דיווח הערוץ הנצפה בישראל על הריגת בנים בני 10 ו-12 בחאן יונס" (אנשים)