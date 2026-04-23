חיסול שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות

כוחות צה"ל חיסלו אתמול (רביעי) שני מחבלים בשני אירועים נפרדים ברצועת עזה, לאחר שזוהו חוצים את הקו הצהוב ומתקרבים לכוחות באופן שהיווה איום מיידי על חיי הלוחמים. הפעילות המבצעית בוצעה על ידי כוחות צוות הקרב של חטיבה צפונית בצפון הרצועה וכוחות חטיבת 'הנגב' (12) בדרום הרצועה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, באירוע הראשון שהתרחש בצפון רצועת עזה, זיהו כוחות צוות הקרב של חטיבה צפונית מחבל שפעל במרחב הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום הממשי.

באירוע נוסף שהתרחש אתמול בדרום רצועת עזה, חיסלו כוחות חטיבת 'הנגב' (12) מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. גם במקרה זה פעלו הלוחמים במהירות לחיסול המחבל כדי להגן על חייהם ולהסיר את האיום.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל. הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה, כאשר הצבא מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בלוחמים.

פעילות מבצעית נמשכת ברצועה

יצוין כי בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלי חמאס שהיוו איום ממשי על הכוחות. בין היתר, חוסל המחבל חמיס קצאץ שפשט לקיבוץ ניר עוז ביום השבעה באוקטובר והוביל מחבלים נוספים למרחב הקו הצהוב.

בנוסף, חוסלו שני מחבלי חמאס נוספים שתכננו פיגועים נגד כוחותינו - האיימן חוסנה שייצר ותיקן אמצעי לחימה למחבלים, ואנס חאלד צאפי שתכנן מתווה טרור מיידי נגד כוחות צה"ל.

הפעילות המבצעית של כוחות צה"ל ברצועת עזה ממשיכה במטרה להגן על הלוחמים ולמנוע כל ניסיון של מחבלים לפגוע בכוחותינו. הצבא מדגיש כי ימשיך לפעול בנחישות נגד כל איום שיזוהה במרחב.