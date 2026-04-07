מכה אנושה ליוזמת השלום של הנשיא טראמפ: מקסיקו הודיעה על דחיית ההזמנה למועצת עזה בשל אי-שיתוף "מדינת פלסטין". במקביל, הוותיקן מטיל פצצה ומסרב להשתתף במועצה מחשש לניסיון אמריקני לעקוף את האו"ם וליצור מסלול עוקף ללגיטימיות הבינלאומית (בעולם)
חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר מלך ואבי מעוז עורכים ביקורי תמיכה בבצלאל זיני, אחיו של האלוף דוד זיני. זיני נאשם בניצול תפקידו הלוגיסטי להברחת סיגריות לרצועת עזה תמורת מאות אלפי שקלים במלחמה (פוליטי)
בזמן שהעיניים נשואות לאיראן, נמשכת הלחימה בארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה המנסים להשתקם ברצועת עזה ובלבנון | צה"ל תקף מבנה בצפון הרצועה לאחר זיהוי שני מחבלים סמוך ל"קו הצהוב"; בדרום לבנון חוסל פעיל חיזבאללה שעסק בשיקום תשתיות צבאיות | "נמשיך לפעול על מנת להסיר כל איום" (בארץ)
צבא של 8,000 לוחמים מאינדונזיה כבר בכוננות פריסה לעזה | לפי דיווח ב'הארץ', בזמן שאיטליה ואזרבייג'אן נסוגות בבהלה – המדינה המוסלמית הגדולה בעולם כבר בדרך | האם המזרח התיכון עומד בפני פיצוץ נוסף? (בעולם)
האם ה'ניו יורק טיימס' העניק במה לקצין בכיר בחמאס מבלי לדעת? דוחות של צה"ל וארגון המעקב NGO Monitor חושפים כי ד"ר חוסאם אבו ספיה, שכתב טורים נוקבים על "רצח עם" בעזה, מחזיק בדרגת קולונל בשירותי הרפואה הצבאיים של חמאס (חדשות בעולם)
לאחר שנתיים של חסימה הרמטית, רכבת אווירית של אישורים ביטחוניים יצאה לדרך. מחר עשוי להיפתח מעבר רפיח לתנועה, אך המנגנון החדש מעורר סימני שאלה: פקחים אירופאים בשטח, והצצה ישראלית דרך מסכים בלבד. כל הפרטים על המהלך הדרמטי (פוליטי מדיני)
חמאס מתכנן להשתיל 10,000 מאנשיו בממשל החדש בעזה. לפי דיווח ברויטרס, ארגון הטרור קרא לאנשיו להשתלב במנגנוני השלטון הנתמכים ע"י ארה"ב, בניגוד לתוכנית טראמפ. ישראל צפויה להתנגד נחרצות למהלך שנתפס כצעד שישאיר את חמאס בשלטון מאחורי הקלעים (פוליטי מדיני)