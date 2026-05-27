קרן השלום לעזה: אפס דולרים הופקדו למרות הבטחות של 17 מיליארד

ארבעה חודשים חלפו מאז הוקמה בקול תרועה, אך קרן "מועצת השלום" שיזם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עבור שיקום רצועת עזה נותרה ריקה לחלוטין. על פי דיווח שפורסם הבוקר (רביעי) בעיתון הכלכלי "פיננשל טיימס", חרף הצהרות חגיגיות על התחייבויות פיננסיות בהיקף של כ-17 מיליארד דולר, הקופה הרשמית של הקרן לא רשמה אפילו הפקדה אחת מצד המדינות והגופים התורמים.

ארבעה מקורות שונים אישרו לעיתון כי נכון לעכשיו, "אפס דולרים הופקדו" במנגנון המרכזי של הקרן. הממצאים מעלים סימני שאלה כבדים לגבי יכולתה של היוזמה האמריקאית לממש את התוכניות השאפתניות לשיקום הרצועה, שנהרסה במהלך המלחמה.

עקיפת הבנק העולמי ובעיית השקיפות

הדיווח חושף כי חלק מהתרומות המיועדות מנווטות במסלול עוקף: במקום לעבור דרך צינורות הפיקוח הרשמיים של הבנק העולמי, הכספים מופנים ישירות לחשבון בנק של המועצה המנוהל ב-JPMorgan. ערוץ לא רשמי זה מפחית משמעותית את רמת השקיפות הציבורית בנוגע להיקף המשאבים והשימוש בהם.

בעוד שהעברת כספים דרך הבנק העולמי מחייבת דיווח מפורט ושוטף לתורמים ולחברי המועצה המנהלת, המסלול של JPMorgan פטור מחובת דיווח שכזו. עם זאת, מדגישים המקורות כי גם בערוץ הבנקאי הפרטי הזה לא נרשמה לפי שעה זרימה משמעותית של כספים לטובת עבודות הבינוי.

תקציבים זעומים וקיפאון פוליטי בשטח

נכון להיום, רק סכומים מינוריים ביותר החליפו ידיים, והם אינם מיועדים לבנייה מחדש. מרוקו העבירה כ-20 מיליון דולר, שנועדו אך ורק למימון השוטף של משרדו של מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, ולתשלום משכורות עבור חברי הוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית.

איחוד האמירויות התחייבה ל-100 מיליון דולר שיועדו לאימון כוח משטרה פלסטיני חדש, אולם תקציב זה מוקפא לחלוטין בשלב זה. בפועל, אף דולר אמריקאי לא הושקע עד כה בפרויקטים של שיקום פיזי ברצועה.

מועצת השלום נמצאת כעת במצב של "לימבו" משפטי ומדיני, ללא כל סמכות ביצועית ברורה בשטח. הגוף המנהל נמנע לחלוטין מחלוקת חוזים או מכרזים, בעיקר בשל העובדה שארגון חמאס טרם פורק מנשקו וממשיך להחזיק ברסן השלטון המעשי ברצועת עזה.