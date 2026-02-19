מכה אנושה ליוזמת השלום של הנשיא טראמפ: מקסיקו הודיעה על דחיית ההזמנה למועצת עזה בשל אי-שיתוף "מדינת פלסטין". במקביל, הוותיקן מטיל פצצה ומסרב להשתתף במועצה מחשש לניסיון אמריקני לעקוף את האו"ם וליצור מסלול עוקף ללגיטימיות הבינלאומית (בעולם)
שר החוץ גדעון סער ייצג את ישראל בכינוס מועצת השלום בוושינגטון ביום חמישי הקרוב, כך לפי דיווחים בישראל | ההחלטה התקבלה בהנחיית נתניהו לאחר התלבטות בממשלה בנוגע לשיתוף פעולה עם גופים הכוללים את קטאר וטורקיה (חדשות)
אחרי שחתם על הצטרפות ל"מועצת השלום", ראש הממשלה נתניהו החל את פגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ | נתניהו נכנס מהדלת האחורית, ושידור ישיר מרגעי פגישתו עם טראמפ לא הופצו הפעם | על הפרק: איראן. לפי ההערכות והדיווחים ארצות הברית טרם קיבלה החלטות בנושא | דיווחים שוטפים (חדשות, מדיני)
במהלך טקס הקמת מועצת השלום בדאבוס בהשתתפות מנהיגי מדינות מרחבי העולם, אמר ראש ממשלת הטכנוקרטים בנוכחות טראמפ כי מעבר רפיח ייפתח בשבוע הבא | ההצהרה הגיעה בניגוד לעמדה הישראלית לפיה המעבר לא ייפתח לשני הכיוונים ללא החזרתו של רני גואילי (חדשות)
הנשיא טראמפ מקים גוף בינלאומי חדש ועוקף או"ם שיחלוש על עזה ועל מוקדי סכסוך בעולם. עם "דמי כניסה" של מיליארד דולר לחברות קבועה ורשימת מוזמנים שכוללת גם את פוטין – טראמפ בונה את "מועצת השלום" שתשנה את חוקי המשחק המדיניים (בעולם, מדיני)
דובר משרד החוץ הקטארי הגיב להתנגדות הישראלית למעורבות קטאר במועצת השלום של טראמפ בעזה | "אנחנו מעורבים עם ארה"ב בהתייעצויות לגבי הקמת מועצת שלום במסגרת הקונצנזוס הבין-לאומי והסכם הפסקת האש בעזה", הודיע הדובר. לדבריו, "ההתנגדויות הישראליות - לא מעניינות אותנו" (בעולם)
מקרון סירב להצעה של טראמפ לקחת חלק ב'מועצת השלום', לטענתו בשל החשש כי מדובר בגוף שנועד לפגוע ב'מבנה ובסמכות האו"ם' | בקרמלין מסרו כי אפילו הנשיא פוטין קיבל הזמנה למועצה, וכי הוא בוחן אותה כרגע | אלו המדינות שאישרו את הצטרפותן (בעולם)