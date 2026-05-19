השמדת מחסן נשק ופיר רקטות של חמאס בצפון עזה

כוחות צה"ל תקפו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) מחסן אמצעי לחימה ופיר שיגור רקטות של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. התקיפה בוצעה במטרה להסיר איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ועל אזרחי מדינת ישראל.
על פי הנמסר מדובר צה"ל, במחסן שהותקף אוחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים. בין הציוד שהושמד: יותר מעשרים פצצות מרגמה, משגרים, מטענים, כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף וציוד לחימה נוסף. כל אמצעי הלחימה הללו נועדו לשמש את מחבלי חמאס בפעילות טרור נגד כוחותינו.
פיר שיגור הרקטות שהושמד היווה איום ממשי על אזרחי מדינת ישראל. על פי הערכות הביטחון, המחבלים תכננו להשתמש בפיר לשיגור רקטות לעבר יישובי הדרום, כחלק מהפרות הסכם הפסקת האש. חיסול התשתית מונע את יכולת הארגון לבצע תקיפות מהסוג הזה בטווח הקרוב.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, כאשר הם פועלים באופן נחוש להסרת כל איום מיידי. הפעילות המבצעית ברצועה נמשכת במספר מרחבים, כאשר הכוחות מזהים ומסירים תשתיות טרור שנועדו לפגוע בלוחמינו ובאזרחי ישראל.
פעילות מתמשכת להשמדת תשתיות טרור
התקיפה מצטרפת לשורת פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל ברצועת עזה בימים האחרונים. כפי שדיווחנו בבבלי, כוחות חטיבת כפיר השמידו לאחרונה כשני קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים מזרחית לקו הצהוב, במהלכם אותרו חדרי שהייה ואמצעי לחימה נוספים.
בנוסף, חיסל צה"ל מחבל חמאס שקידם באופן פעיל מתווי צליפה נגד כוחותינו. המחבל זוהה כמהווה איום מיידי על הלוחמים הפרוסים במרחב, וחוסל בתקיפה ממוקדת של כלי טיס בהכוונת כוחות אוגדת עזה.
הפעילות המבצעית המתמשכת משקפת את נחישות צה"ל להמשיך ולפעול נגד תשתיות הטרור ברצועה, תוך שמירה על ביטחון כוחותינו והסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל.
