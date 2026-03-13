כחלק ממאמץ הרכש והשינוע לתמיכה בהתפתחות הלחימה באיראן ובלבנון, כ-50 מטוסי מטען עם מעל ל-1,000 טונות של אמל"ח, ציוד צבאי וחימושים מסוגים שונים הונחתו בישראל בעשרת הימים האחרונים והועברו לשימוש צה"ל | תיעוד (צבא)
בפעילות זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י בכפר הפלסטיני, אותרו כלי נשק מוסתרים בבית עסק לממכר זהב | החשוד בהחזקתם, נעצר על ידי הלוחמים והועבר לחקירת המשטרה | כך נראו רגעי הפשיטה על חנות הזהב ממצלמת קסדת הלוחמים (משטרה)
רעידת אדמה בעולם התחתון בדרום לאחר שימ"ר נגב החדירה סוכנים סמויים ללב כנופיות הפשע ברהט ובלקייה. במבצע ענק נתפסו עשרות רובים ואקדחים בשווי מיליון שקלים, כשהבוקר פשטו מאות לוחמי המשמר הלאומי על בתי העבריינים וביצעו מעצרים נרחבים (משטרה)
שוטרי מחוז מרכז סיכלו בפעילות מבצעית בלוד פיגועים פליליים רבים, כאשר חשפו מצבור גדול של 4 לבנות חבלה צבאיים, מטעני חבלה מוכנים להפעלה ותשעה רימוני רסס שזלגו מצה"ל, באופן חמור ומסוכן לבטחון הציבור (בארץ)
צה"ל חשף סרטון נדיר שצילמו מחבלי חמאס בבית חאנון - ונלקח מעזה לפיענוח באמ"ן | בתיעוד נראים מחבלי חמאס חמושים, הפועלים מבית ספר יסודי, ומוציאים אמל"ח מפיר במתחם בית הספר שמתחבר לתוואי תת קרקעי | בבית חאנון אותרה רשת מנהרות טרור שנבנו מתחת לבתי אזרחים ובתי ספר (צבא)
המשטר האיראני שוב מנסה לערער את היציבות הביטחונית באיזור: שב"כ התיר לפני זמן קצר לפרסם, כי בזמן האחרון אותר משלוח ענק של תחמושת שנשלח על ידי איראן ליהודה ושומרון - ונתפס בידי כוחות צה"ל ושב"כ | תיעוד וסיקור (חדשות בארץ)
לוחמי חטיבה 179 השלימו חודשיים של לחימה בדרום רצועת עזה, במהלכם השמידו מאות תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, תקפו מבנים צבאיים ממולכדים ואיתרו עשרות פירי מנהרות ואמצעי לחימה. הפעילות בוצעה בשיתוף חיל האוויר וכוחות ההנדסה הקרבית (צבא)