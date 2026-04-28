מבצע נרחב בחטיבת בנימין: 6 מבוקשים נעצרו ו-10 כלי נשק הוחרמו

מעצר מבוקשים ביהודה ושומרון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש השלימו במהלך היממה האחרונה מבצע מבצעי נרחב בשלושה מוקדים במקביל בחטיבת בנימין, בהכוונת שב"כ. הפעילות התמקדה בכפר א-ראם, כפר עקב ומחנה קלנדייה, כאשר הכוחות פעלו באופן סימולטני במטרה לסכל תשתיות טרור ולעצור מבוקשים.

במהלך המבצע סרקו הכוחות כ-100 מבנים ותחקרו 40 חשודים במקום. הפעילות המבצעית הובילה למעצר שישה מבוקשים שהיו מעורבים, על פי החשד, בפעילות טרור, הסתה והחזקת אמצעי לחימה. המבוקשים הועברו לחקירה בתחנת בנימין במחוז ש"י של משטרת ישראל. מערך נשק נרחב הוחרם במסגרת הפעילות המבצעית איתרו והחרימו הכוחות יותר מ-10 כלי נשק מסוגים שונים. בין כלי הנשק שנתפסו: אקדחים, כלי נשק מסוג 'קרלו', רובה ציד, רובי M16 ו-M4. בנוסף לכלי הנשק, נתפסו מטעני צינור מאולתרים, חלקי נשק, תחמושת וציוד צבאי נוסף. גורמי ביטחון מסרו כי המבצע מהווה חלק ממאמץ מתמשך לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. כוחות הביטחון, בסדיר ובמילואים, ממשיכים לפעול באופן יזום והתקפי להסרת איומים ולפגיעה בתשתיות הטרור באזור.

החרמת אמל"ח ביהודה ושומרון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות מבצעית מתמשכת באזור

המבצע בחטיבת בנימין מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שביצעו כוחות הביטחון באזור בימים האחרונים. כידוע, לפני מספר ימים נוטרל מחבל בכפר בית דוקו שבחטיבת בנימין, לאחר שיידה אבנים לעבר לוחמים במהלך פעילות מבצעית.

בנוסף, לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433 עצרו ברמאללה מבוקש החשוד בביצוע מספר פיגועי ירי לעבר יישובים וכוחות ביטחון. המעצר בוצע בלב השוק הסיטונאי, כאשר החשוד ניסה להתנגד ללוחמים ונורה ברגלו.

גורמי ביטחון הבהירו כי הפעילות המבצעית באזור חטיבת בנימין תימשך במטרה למנוע פיגועים ולהסיר איומים על תושבי האזור וכוחות הביטחון. הכוחות פועלים על בסיס מודיעין מדויק ובתיאום מלא עם כל גורמי הביטחון.

מבצע החרמת אמל"ח ומעצר מבוקשים ביהודה ושומרון ( צילום: דובר צה"ל )

מבצע החרמת אמל"ח ומעצר מבוקשים ביהודה ושומרון ( צילום: דובר צה"ל )

מבצע החרמת אמל"ח ומעצר מבוקשים ביהודה ושומרון ( צילום: דובר צה"ל )

מבצע החרמת אמל"ח ומעצר מבוקשים ביהודה ושומרון ( צילום: דובר צה"ל )