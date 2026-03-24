שוטרי מחוז ש"י יחד עם לוחמי מג"ב איו״ש וצה"ל, סיכלו ועצרו בפעילות מהירה מחבל תושב הכפר הפלסטיני יתמא, שהתבטא כי בכוונתו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון | הכוחות פשטו על הכפר הפלסטיני בו מתגורר, שם איתרו ועצרו את החשוד שעפ״י החשד היה בדרכו לבצע את כוונותיו (משטרה)
לאחר חקירה מודיעינית ממושכת: שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור במרחב טולכרם במסגרתה אותרו שלוש רקטות בשלבי הכנה שונים, מטעני חבלה, מערכות הפעלה, חלקי ייצור מטענים וחומרים להכנת חומר נפץ | באחת הרקטות אותר ראש קרב וחומר נפץ | צפו בתיעודים (צבא)
כוחות שב"כ וצה"ל עצרו בשכם מבוקש החשוד במעורבות בפיגועים והנחת מטענים נגד כוחות הביטחון | המבוקש, המזוהה עם פתח, נעצר בפעילות ממוקדת במסגרת מבצע "חמש אבנים", לאור יום, בשוק בלב הקסבה בשכם | הלוחמים פעלו בחשאיות ונטמעו בלב הקסבה, וברגע שניתן האות שלפו נשקים ועצרו את המבוקש | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (ביטחון)
הפלסטינים פרסמו היום תיעוד דרמטי ממצלמות אבטחה בו נראה כוח מסתערבים ישראלי 'שולף' מבוקשים בכניסה למחנה הפליטים אל-עמארי באל-בירה | בתיעוד הדרמטי נראים המסתערבים פורקים באמצע הכביש, ותוך כחצי דקה כבר היו בדרכם החוצה - עם העצורים | צפו בתיעוד (צבא)
דובר צה"ל מפרסם הבוקר (שני) כי במהלך פעילות כוחות צה״ל בטולכרם שבחטיבת אפרים ביום רביעי האחרון, אותרה מעבדת מטענים ובה בלוני גז וחומרים להכנת מטענים, המעבדה הושמדה על-ידי הכוחות | במקביל עשרות מבוקשים נעצרו בפעילות צה"ל בשבוע האחרון, הוחרמו כלי נשק, אמצעי לחימה וכספי טרור (צבא)
בשעה האחרונה הופץ ברשתות הפלסטיניות תיעוד ממצלמות אבטחה של פעילות יחידת המסתערבים בלב מחנה הפליטים דהיישה בדרום בית לחם | על פי הדיווחים, במהלך פעילות הכוחות בשעה האחרונה, נעצר מבוקש בשם סלאח פרג', שאף נפצע במהלך המעצר | צפו בתיעוד הדרמטי (צבא)