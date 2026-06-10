גיא מרקיזנו נכנס לתפקידו כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה 

אלוף גיא מרקיזנו מקבל את הדרגות החדשות ( צילום: דובר צה"ל )

תת-אלוף גיא מרקיזנו הועלה לדרגת אלוף ונכנס לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה במקומו של אלוף רומן גופמן, אשר שירת בתפקיד זה בשנתיים האחרונות ונכנס לתפקיד ראש המוסד בשבוע שעבר.

מעמד החילופים נערך אתמול (שלישי) במחנה "רבין" (הקריה) במעמד ראש הממשלה, בנימין נתניהו ובראשות שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר ובנוכחות חברי פורום המטה הכללי, מפקדים ומשפחות. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר בטקס כי "המזכיר הצבאי מקשר בין ראש הממשלה לצה"ל ולגופי הביטחון. זה דרוש בכל זמן, אבל זה דרוש בוודאי בזמן מלחמה. המטלה היא ענקית, ורומן, אתה עשית את זה בדרך ענקית. אני רוצה להודות לך על כך שהבאת איתך מחויבות עמוקה לניהול המערכת בצורה יוזמת, בנחישות, בתחבולה, וזה חבק את כל הגופים. יצאת מקופסה, והוצאת אותנו מהקופסה הרבה פעמים. אני חייב לך חוב גדול מאוד, משום שעזרת לי בימים הקשים האלה בדרך יוצאת מן הכלל. אני רוצה להודות לך מקרב לב בשם עם ישראל על תרומתך לביטחון ישראל ולנצח ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס ( צילום: דובר צה"ל )

"גיא, אני מעביר את המשקל על הכתפיות האלה שקיבלת כעת. אתה הקדשת את החיים שלך גם כן לביטחון ישראל. אתה משלב ידע מצוין גם של עבודת השטח ועבודת המטה בדיוק במקומות שאנחנו נדרשים בהם. אנחנו עובדים לא רק על המשך המאמצים שלנו לכתוש את האויבים שלנו, ולשנות את מעמדנו מן הקצה אל הקצה, כפי שכבר קרה. אנחנו נבצר את ההישגים הללו לבנות הזדמנויות חדשות. זה הכל עובר בדרך זו או אחרת בתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. אני יודע שאתה מנוסה בזה ואתה כבר שוחה בחומר הזה היטב, ואני יודע שתמשיך לעשות זאת היטב. אני סומך עליך שתעזור לי, לצה"ל, לשב"כ ולמוסד ולשאר זרועות הביטחון, ואני בטוח שנעבוד יחד לטובת ביטחון ישראל".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר בטקס: "ז'בוטינסקי האמין כי הצבא הטוב ביותר אינו תחליף למדיניות נכונה, ומדיניות נכונה אינה יכולה להתקיים ללא צבא חזק. אתמול, בהובלת ראש הממשלה נתניהו, נדרשנו פעם נוספת לקבל החלטות מכריעות מול התוקפנות האיראנית, וראינו עד כמה חשובה היכולת לחבר בין אחריות מדינית לעוצמה צבאית. אנחנו דוחים על הסף את ניסיונותיה של איראן לאיים על ישראל או לקשור בין הזירות השונות באזור. כל ניסיון איראני לחבר בין לבנון לאיראן או לפגוע במדינת ישראל באמצעות חזיתות נוספות – ייענה בעוצמה רבה.

"תפקיד המזכיר הצבאי – לראש הממשלה ולשר הביטחון – הוא צומת אסטרטגי של קבלת החלטות. רומן, בשנתיים האחרונות, הצומת הזה היה באחריותך. היית לכל אורך התקופה הזאת שותף חשוב ומוערך, ואני משוכנע שכך יהיה גם בתפקידך החדש כראש המוסד.

שר הביטחון ישראל כץ בטקס ( צילום: דובר צה"ל )

"גיא, היית שותף לכל אחד מהרגעים המכריעים שעיצבו מחדש את המציאות הביטחונית והאסטרטגית של מדינת ישראל מאז ה-7 באוקטובר. היית אחד מהאנשים שהבינו לעומק את שני העולמות: את שפתם של המפקדים בשטח ואת שפתם של מקבלי ההחלטות. לא רבים מבינים כיצד הופכת החלטה של הממשלה לתמרון מבצעי, וכיצד הצלחה בשדה הקרב מתורגמת להישג מדיני. העובדה שאתה מקבל היום את דרגת האלוף ועובר למלא את השליחות שלך לצידו של ראש הממשלה היא המשך טבעי ומתבקש לדרך שעשית.

"פורום המטה הכללי של צה"ל מקבל היום לשורותיו את אחד הקצינים הטובים, הראויים והמוערכים שיש היום בצה"ל".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר בטקס כי "המזכיר הצבאי לראש הממשלה הוא תפקיד הדורש בקיאות בעומקם של כל עולמות התוכן המבצעיים, הטכנולוגיים, המודיעיניים והאסטרטגיים של הצבא, וכישרון לקדם אותם באופן הנכון והמדויק ביותר בתוך סדר היום העמוס והאינטנסיבי ביותר במדינת ישראל - שולחנו של ראש הממשלה.

"הדרגה והחברות בפורום המטכ"ל הן עדות מובהקת לכך שהמזכיר הצבאי הוא חלק משדרת הפיקוד הבכיר ביותר של צה"ל הנדרש לפעול מתוך ראייה צבאית־ביטחונית כוללת. הוא השגריר של החשיבה המטכ"לית למול ראש הממשלה, והשגריר של הצרכים המדיניים למול הרמטכ"ל.

"רומן, כשאני הייתי במעמד שבו אתה נמצא היום, המעמד שבו הסתיימה הקדנציה שלי כמזכיר צבאי, אמרתי לראש הממשלה שכשאני מביט על המזרח התיכון כפי שהוא היה כשנכנסתי לתפקיד, ועל המזרח התיכון שבו פעלנו כשסיימתי - עומד לנגד עיניי מזרח תיכון שונה לחלוטין. במשמרת שלך רומן, בתקופה הכי מורכבת ורגישה ביטחונית שידעה מדינת ישראל, חל שינוי באופן שכמותו לא יכולנו אפילו לדמיין - מתפיסת הביטחון ועד היציבה האזורית של צה"ל - תהליך ארוך, יסודי ורב־משמעות שישפיע עוד שנים רבות בעתיד על כולנו. בשנתיים האחרונות שימשת כציר המרכזי וכנקודת המפגש המכרעת שבין הדרג המדיני לדרג הצבאי.

"מרקיזנו - הדרגות החדשות שעל כתפיך והתפקיד המכריע שאתה מקבל לידיך היום, נושאים עימם אחריות רבה. אתה מגיע לתפקיד עם ניסיון רב בממשקים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי ואני בטוח כי תדע להביא ניסיון זה גם בקומה של ראש הממשלה. אני בטוח שתשכיל לפעול באחריות רבה, במסירות ובממלכתיות ומתוך נאמנות לביטחון המדינה. למזכיר הצבאי תפקיד בעל חשיבות רבה. הוא מתווך בין נושאי האחריות העיקריים, ראש הממשלה ושר הביטחון מחד - והרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ ושאר הארגונים מאידך. אני מאחל לך הצלחה ומברך אותך על קידומך.

"מכובדיי, ברגעים אלה ממש, שבהם אנחנו מציינים את המעמד החשוב הזה כאן, לוחמי צה"ל ומפקדיו נמצאים בעומק לבנון, פועלים ברצועת עזה וביעדים רחוקים מאוד ועומדים על המשמר בכל הגבולות. הם אינם מכירים את הפרוטוקולים של הלשכות, והם אינם עסוקים בניסוחים אסטרטגיים; הם עסוקים בהגנה על הבית ובניצחון".

המזכיר הצבאי לראש הממשלה היוצא, ראש המוסד רומן גופמן, אמר בטקס: "אני מסיים היום שנתיים כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה ושלושים ואחת שנות שירות קרבי בצה"ל. אני נפרד מהתפקיד ברגע מכונן וממשיך לשרת את האומה הישראלית באחריות, במחויבות, ובמתן הדין וחשבון לנצח ישראל אשר 'לא ישקר ולא ינחם'.

"‏מכאן, אני ממשיך למשימה הבאה. הפעם, ללא מדי הזית, אך עם עוד דבר גדול שלמדתי: בבוקר שמחת תורה ההוא, איש לא היה יכול לשער את הקשיים, שעוד נכונו לנו ‏- ולא את גודל השינוי, שנביא במו ידינו.‏ למרות ההישגים, יש מטרות שטרם הושגו. עוד לא סיימנו ‏-‏ אך למדינת ישראל יש במה להתגאות.‏

ראש המוסד רומן גופמן בטקס ( צילום: דובר צה"ל )

"ראש הממשלה ‏-‏ תודה על האמון, על שנתיים לצידך בתקופה גורלית, על שהפקדת בידיי משימה של הבטחת ביטחון המדינה, והעם היהודי. הרמטכ"ל ‏-‏ תודה על שנים של פיקוד, גיבוי ורעות. הערכה רבה על האופן שבו אתה מנהיג את צה"ל.

"אני רוצה לברך את מחליפי מרקיזנו! שמח מאוד שאתה זה שנוטל על כתפיך את השליחות הזו. ודא שאתה מתרגש כל פעם מחדש בעלייה לירושלים, וכל השאר אתה כבר תדע".

המזכיר הצבאי לראש הממשלה הנכנס, אלוף גיא מרקיזנו, אמר בטקס: "מכובדיי, כשאני עומד כאן היום ענוד בדרגות האלוף, הלב שלי מלא בגאווה עצומה על הזכות לשרת בצבא שהוא יחיד במינו בעולם כולו. זהו צבא שבו המפקדים אינם נולדים לתוך מעמד, אלא גדלים מתוך השורות. צבא שבו נער או נערה מתגייסים עם "תרמיל הערכים" אותו הביאו מבית - ויכולים, בזכות התמדה, נחישות וכישרון, לטפס את כל הדרך למעלה, עד לדרגת האלוף המכובדת. המוביליות החברתית הזו היא סוד כוחו של צה"ל כצבא העם.

"אני מגיע לצומת הזה ברצף ישיר, ומבלי לעצור לרגע מריצת המרתון של השנים האחרונות. בשלוש השנים האחרונות זכיתי לשרת כמזכיר הצבאי של שר הביטחון, בתקופה ייחודית בה אנו נלחמים מלחמה ארוכה, קשה ואינטנסיבית.

המזכיר הצבאי אלוף גיא מרקיזנו ( צילום: דובר צה"ל )

"אני נרגש ומלא הודיה על הזכות להפוך היום לאלוף בפורום המטה הכללי של צה"ל. זוהי חבורה איכותית, מרשימה ויוצאת דופן של מפקדים המובלת על-ידי ראש המטה הכללי ונושאת על כתפיה את המשימה המורכבת, התובענית והקדושה ביותר שיש - ביטחון עם ישראל. להצטרף לחבורה הזו, במיוחד בתקופה היסטורית זו, בעיצומה של מלחמה שבה אנו נלחמים על הבית, זהו כבוד מיוחד עוד יותר. אני נכנס לפורום המטכ"ל מתוך יראת קודש, מוכן לתרום את חלקי בתוך השלם.

"אל שולחן המטה הכללי ואל לשכת ראש הממשלה אינני מגיע לבד. הידע שאותו אביא אל חדרי הדיונים הרגישים ביותר נבנה מאינספור שיעורים שלמדתי לאורך שנות שירותי בצה"ל. למדתי מהמפקדים שחנכו אותי מהטירונות ועד היום, מהעמיתים שאתגרו אותי, משר הביטחון שלצידו שיררתי, ובעיקר מהפקודים והלוחמים בשטח - שהם, הלכה למעשה, האלופים והמיודעים שלי.

"אני מתחייב להיות גשר נאמן, יציב ומקצועי. להביא את האמת המבצעית החדה מחדר הפיקוד בקריה אל שולחן קבלת ההחלטות בירושלים".