מפלגת ישראל ביתנו בראשות ח"כ אביגדור ליברמן הפכה השבוע לגוף הפוליטי הראשון בישראל שמפיק סרטון תעמולה באמצעות בינה מלאכותית עם הסימון המיוחד שנקבע לאחרונה בחוק. אולם התוכן שבחרה המפלגה להציג בסרטון הראשון שלה עם הסימון הוא תעמולה אנטי-חרדית בוטה המשתמשת בדימויים אנטישמיים מוכרים מהיסטוריית הצרות של העם היהודי.

בסרטון, המסומן כנדרש בסימון AI מיוחד, מוצגת דמותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כבובת מריונטה על חוטים בתוך תיבת תיאטרון בובות. מעל הבובה מופיעות דמויות של מנהיגים חרדים - ח"כ משה גולדקנופף וח"כ אריה דרעי - כמי שמושכים בחוטים ושולטים בתנועותיו של ראש הממשלה. בובת נתניהו מחזיקה שלט עליו כתוב "נמות ולא נתגייס", ובמהלך הסרטון מופיע הטקסט: "אין לנתניהו ממשלה בלי המשתמטים".

אסוציאציות קשות מהיסטוריה

התמונות המוצגות בסרטון מעלות אסוציאציות קשות לדימויים אנטישמיים מוכרים מהיסטוריית אירופה, שבהם הוצגו יהודים כ"מושכים בחוטים" ושולטים בסתר במנהיגים ובמדינות. מוטיב ה"יהודי המושך בחוטים" היה נפוץ בתעמולה האנטישמית במאות ה-19 וה-20, והשימוש בו כעת כנגד מנהיגים חרדים מעורר תחושות כבדות בציבור.

אתר 'בבלי' פנה למפלגת ישראל ביתנו לתגובה, אך טרם התקבלה תשובה. יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שהמפלגה משתמשת בלשון קשה כנגד הציבור החרדי ומסמנת נקודות שפל חדשות בשיח הפוליטי פעם אחר פעם.