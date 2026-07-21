גל של התנכלויות מטריד את מנוחתם של תושבי הריכוזים החרדיים במחוז רוקלנד שבניו יורק. במהלך ערב יום ראשון האחרון התקבלו מספר דיווחים במוקדי החירום על רכב חולף שנוסעיו משליכים ביצים בעוצמה לעבר הולכי רגל חרדים שצעדו על המדרכות במונסי, בדרום מונסי ובאיירמונט.

משטרת ראמאפו, יחד עם מתנדבי ארגון החסד והשמירה "חברים דרוקלנד", ניהלו חקירה מקיפה בעקבות שרשרת האירועים. לפי הדיווח ב"מונסי סקופ", סדרת התקריות התפרסה על פני מספר מוקדים שונים ורחובות מרכזיים ברחבי אזור ראמאפו.

בחסדי שמים: ללא פגיעות גופניות

אף על פי שבחסדי שמים לא נרשמו פגיעות גופניות או נזק רפואי בקרב הולכי הרגל, המעשים העלו חשש כבד בקרב הקהילה החרדית המקומית. בתקופה האחרונה נרשמת התגברות של אירועי התנכלות בעלי אופי אנטישמי או טרדני באזור.

בלשי משטרת ראמאפו שהוזעקו לזירות השונות החלו מיד בביצוע פעולות חקירה ראשוניות כדי לאתר את סוג הרכב, לוחית הרישוי וזהות המעורבים בתוכו. במקביל, נכנסו לתמונה עשרות מתנדבים מארגון "חברים דרוקלנד", אשר מלווים כבשגרה את זרועות החוק באירועים מסוג זה.

מרוץ נגד השעון: סריקת מצלמות אבטחה

המתנדבים פשטו על השכונות המדוברות, תשאלו עדי ראייה פוטנציאליים, וסרקו בית אחר בית במטרה לאסוף תיעודים ממצלמות אבטחה פרטיות של תושבים ומעסקים הממוקמים לאורך ציר הנסיעה המשוער של התוקפים.

במסגרת המאמצים המרוכזים להתחקות אחר החשודים, נצפו חוקרים ובלשים כשהם מבצעים עבודת שטח מדוקדקת ואיסוף ממצאים באזור ההצטלבות של דרך רוברט פיט לכביש 59 – אחד העורקים המרכזיים והסואנים ביותר באזור מונסי. החוקרים מקווים כי מצלמות התנועה והאבטחה באזור זה יספקו את "אקדח המעשן" שיוביל להגעת הכוחות אל המבצעים.

מהמשטרה נמסר כי החקירה עודנה בעיצומה ונותרת פעילה ביותר, וכי ייעשו כל המאמצים כדי להביא למיצוי הדין עם הצעירים או הגורמים שעמדו מאחורי סדרת התקריות.