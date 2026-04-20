מונסי - ניו יורק

מונסי היא עיירה חרדית מרכזית במחוז רוקלנד שבמדינת ניו יורק, המהווה אחד ממרכזי החיים החרדיים והחסידיים הגדולים בארצות הברית. העיירה מאכלסת קהילות חסידיות מגוונות, ביניהן חסידויות צאנז קלויזנבורג, באבוב, סאטמר, ויז'ניץ, פאפא, ניקלשבורג ועוד. מונסי משמשת גם יעד מרכזי לביקורי אדמו"רים מישראל ומרחבי העולם, המגיעים לעיר לצורך מנוחה, גיוס כספים למוסדותיהם, או השתתפות באירועי קהילה.

בשנים האחרונות הפכה מונסי למוקד של פעילות קהילתית ענפה, הכוללת מוסדות חינוך רבים, ישיבות, תלמודי תורה ובתי מדרש. האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג מקדם בעיר פרויקט בנייה מרכזי של בית מדרש גדול בשכונת בייטס, בעוד שחסידויות נוספות כמו באבוב 45 מפעילות מוסדות חינוך מבוססים. העיר מארחת באופן קבוע דינרים ומסיבות גיוס כספים למען מוסדות התורה, בהשתתפות נגידים ותומכי תורה מכל רחבי ארצות הברית.

האדמו"ר מבאבוב שוהה תקופות ממושכות במונסי לצורך נופש ומנוחה, ומקיים במהלכן טישים, קבלות קהל ומעמדי ברכה לחסידיו. גם האדמו"ר מניקלשבורג, המתגורר במונסי באופן קבוע, מקיים בעיר את סדרי השבתות והחגים, ומושך אליו מאות חסידים ומעריצים. בנוסף, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יוצא לתקופות מנוחה במונסי, שם הוא מקיים מעמדי קידוש והבדלה מיוחדים לאחר ל"א שעות.

מונסי משמשת גם כמרכז לאירועי שמחה חסידיים, כולל חתונות, שבע ברכות ומעמדי חומש סעודה. האדמו"ר מפאפא ערך במונסי טקס חתימת שטרות לשיפוץ אולמות השמחה בתלמוד תורה המרכזי, בנוכחות נגידים ותומכים. כמו כן, מתקיימים בעיר מעמדי התחזקות רוחנית, כמו שבתות חיזוק לבחורי קהילת "לב ישראל" בראשות הרב מרדכי אלעזר אסטרייכער.

העיר זוכה גם לביקורים של אדמו"רים מחסידויות אחרות, כמו האדמו"ר מסקאליע שנשא שיחת חיזוק בישיבה קטנה "שפע חיים" דחסידי צאנז קלויזנבורג, והאדמו"ר מטאהש שערך מעמד הדלקת נרות חנוכה מרומם. האדמו"ר מפינסק קרלין שהה במונסי במסגרת ביקורו בארצות הברית לגיוס כספים, וערך שבת קודש בקרב חסידיו בעיר.

מונסי מתמודדת גם עם אתגרים ביטחוניים וקהילתיים. בשנים האחרונות פורסמו אזהרות מאת משרד השריף המקומי בנוגע למתחזים לשוטרים הדורשים כספים מתושבים. כמו כן, העיר חוותה מספר תאונות דרכים קטלניות, ביניהן מקרה טרגי בו נהרג אברך צעיר בן 29 כתוצאה מקריסת עץ על רכבו בדרכו לכולל, ותאונת דרכים נוספת בה נהרגה ילדה בת 4 ונפצעו קשה אברך ושני ילדים.

בית החיים "הר שלום" במונסי משמש כמקום קבורה לחברי הקהילה, וכן למספר דמויות ידועות. קברו של הזמר האהוב רבי מיכאל שניצלר ז"ל נמצא בבית החיים, ומאות מעריצים מגיעים לציונו במהלך השנה, במיוחד ביום השנה לפטירתו. האדמו"ר מפשעמישל, דמות נשגבה המתגוררת במונסי, ידוע בנדיבותו המיוחדת, וחילק במהלך ימי החנוכה אלפי דולרים כ"מעות חנוכה" לחסידיו.

מונסי ממשיכה להתפתח כמרכז חסידי חיוני, עם פרויקטי בנייה נרחבים, מוסדות חינוך מתרחבים ופעילות קהילתית עשירה. העיר מושכת אליה משפחות חרדיות רבות המחפשות סביבה תורנית איכותית, ומהווה גשר חשוב בין הקהילות החרדיות בארצות הברית לבין מרכזי החסידות בישראל ובעולם.