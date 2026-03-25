בבלי
בבת עינו

רגע לפני בין הזמנים | האדמו"ר מסאטמר פלפל עם התלמידים במונסי

לקראת סיום זמן החורף, הגיע האדמו"ר מסאטמר לביקור הוד מיוחד בישיבה החדשה שייסד במונסי • במהלך הביקור נשא האדמו"ר שיעור סוגיא ופלפל בכל החומר שלמדו הבחורים בזמן האחרון • בהמשך ערך סעודת ראש חודש ייחודית עם הבחורים, שם נשא דברים בנו אב"ד סיגעט • צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)

שיעור סוגיא וראש חודש ניסן סעודה במתיבתא ד'סאטמר (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת נעילת זמן חורף, זכו בני הישיבה הקדושה של סאטמר במונסי לביקור הוד של מייסד ומקים הישיבה, האדמו"ר מסאטמר. הישיבה, שנפתחה בתחילת השנה, הפכה תוך זמן קצר והוא בבחינת בבת עינו של האדמו"ר, העוקב באופן אישי ורציף אחר פריחת התלמידים המצוינים המפארים את כותליה.

במהלך הביקור נשא האדמו"ר שיעור סוגיא מעמיק בפני מאות התלמידים, כשהוא מפלפל בסוגיות השונות שנלמדו בישיבה לאורך הזמן האחרון.

בהמשך ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהיכל הישיבה לרגל ראש חודש. במהלך הסעודה נשא דברים הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט ובנו של האדמו"ר, שעמד בדבריו על ההתעלות הרוחנית של הבחורים מאז פתיחת שערי הישיבה.

לאחר הסעודה נשא האדמו"ר דברי חיזוק ונעילה, ועורר את הבחורים להמשיך ולהתעלות במעלות התורה גם בימי הקרבים. עם סיום מעמדי ההוד, התפלל האדמו"ר תפילת מנחה בהיכל הישיבה יחד עם התלמידים, כשלאחר מכן עברו הבחורים להתברך בכל מילי דמיטב להמשך הצלחה להתעלות בתורה ויראת שמים טהורה.

