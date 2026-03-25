לקראת סיום זמן החורף, הגיע האדמו"ר מסאטמר לביקור הוד מיוחד בישיבה החדשה שייסד במונסי • במהלך הביקור נשא האדמו"ר שיעור סוגיא ופלפל בכל החומר שלמדו הבחורים בזמן האחרון • בהמשך ערך סעודת ראש חודש ייחודית עם הבחורים, שם נשא דברים בנו אב"ד סיגעט • צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
עם סיום ימי השובבי"ם הוזמן האדמו"ר מסקאליע למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבה קטנה "שפע חיים" דחסידי צאנז קלויזענבורג במונסי | האדמו"ר נשא משא מרתק שעסק בחובת השעה ובעמלה של תורה, תוך שהוא מתבל את דבריו בסיפורי צדיקים ובהדרכות מעשיות לעלייה בתורה וביראת שמיים בדרכי החסידות (עולם הישיבות - חסידים)
במונסי נערכה ועידת "מצדיקי", לטובת מוסדות פאפא בעיר | המעמד התקיים בביתו של חבר הקרן, ישראל חיים וועבר | שיא הוועידה נרשם עם הופעתו של האדמו"ר מפאפא, שנשא דברי חיזוק והערכה לתומכים העומדים לימין המוסדות ומחזיקים את עולם התורה | בסיום המעמד עברו המשתתפים לקבלת ברכה והוקרה על שותפותם בביסוס ממלכת התורה במונסי (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין שוהה בימים אלו לביקור בארה"ב לצורך גיוס כספים עבור מוסדותיו הק' בארה"ק | את השב"ק האחרון ערך בקרב עם סגולה בעיר מונסי | כן פיאר במהלך שהותו את שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר (חסידים)
לא רבים זוכים להכיר מקרוב את הצדיק הנשגב, האדמו"ר מפשעמישל המתגורר במונסי, שדמותו המאירה נראית כמי שנלקחה מדורות קודמים | במהלך ימי החנוכה, נצפה האדמו"ר במעמד חלוקת "מעות חנוכה" כסגולה לשמירה, לברכה ולהצלחה, אולם הקהל הופתע לגלות נדיבות יוצאת דופן | בעוד שבחצרות רבות נהוג לחלק מטבעות סמליים, האדמו"ר מפשעמישל העניק לכל חסיד וחסיד שטר של דולר | בסיומם של ימי החנוכה, התברר כי האדמו"ר חילק כמה אלפי דולרים מכיסו הפרטי | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
תושבי מונסי זכו השבוע למחזה רוחני מרומם, בעת שחזו בנועם עבודת הקודש של האדמו"ר מטאהש במעמד ההוד של הדלקת נרות חנוכה | האדמו"ר, שהגיע לעיר לרגל שמחת אירוסי נכדתו הכלה תחי', הקדים את בואו כדי לערוך את מעמד ההדלקה בקרב חסידיו | בסיום המעמד חגגו החסידים ברוב גיל וחדווה בשמחת רבם ומאורם, כשבמרכז ההיכל ניצבת החנוכייה בגאון ובעוז, תוך שגדולי רבני העיר עולים לברך ולהתברך מהאדמו"ר ביום שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יצא בימים אלו למנוחה בעיר מונסי שבניו יורק, למשך שבועיים. בהודעה מיוחדת שפרסמו גבאי החצר לחסידים בארה"ב, נמסר כי האדמו"ר הגיע לצורך מנוחה והבראה. משום כך, סדרי השבת והתפילות לא יתקיימו ברבים, מלבד מעמד הקידוש בליל שבת, וכן ההבדלה במוצאי שבת על ידי האדמו"ר, כמנהגו לאחר ל"א שעות | צפו בתיעוד (חסידים)
דינר מיוחד נערך במונסי לטובת מוסדות החינוך לבנות של חסידות צאנז קלויזנבורג | במרכז המעמד, הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא דברי קודש בפני הנגידים. לאחר דברות הקודש, זכו התורמים הנכבדים שהשתתפו בדינר לעבור בזה אחר זה בפני הקודש, לקבלת ברכה אישית מהאדמו"ר, וכן תשורה נאה יוקרתית - כלי מהודר עשוי כסף טהור המיועד לדבש, לקראת חודש תשרי (חסידים)
מאות תושבי ווילאסמבורג נהרו השבת לחסות בצילו של האדמו"ר מניקלשבורג אשר הגיע לשבות בשכונה לראשונה מזה למעלה מעשרים שנה | הרבי המתגורר במונסי, עשה פעמיו על פמליה מכובדת מחסידיו לשבות בעיר, שם הרעיף טללי חיזוק ותחיה לתושבים | באשמורת בוקר יום ראשון ירד הרבי לפני התיבה לאמירת הסליחות בהתעוררות עצומה | בתוך כך, נמשכות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נפתלי בן יענטיל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
הנגיד ר' שלום יוסף אבערלאנדער, זכה למעמד מרגש בביתו במונסי, כאשר מורו ורבו, האדמו"ר מפאפא הגיע במיוחד לטקס חתימת שטרות לשיפוץ והרחבת אולמות השמחה בתלמוד תורה המרכזי במאנסי | בסיום מעמד החתימה, ערך הרבי טיש לחיים (חסידים)
ברוב פאר והדר נחגג מעמד ה'חומש סעודה' בת"ת באבוב 45 במונסי, לכבוד המעמד הופיע האדמו"ר במיוחד ממעונו בב"פ, יחד עם גיסו הגה"צ אב"ד החסידות, לצד כמה מאדמו"רי ורבני העיר מונסי שצאצאיהם מתחנכים ב'תלמוד התורה' | במהלך המעמד נשא האדמו"ר אמרות קודש והאציל ברכות לרוב לכלל המשתתפים (חסידים)
חסידי באבוב 45 המתגוררים במונסי, ולא יוצאים לנפוש בחודשים אלו בהרי הקאנטרי כמנהגם של תושבי בורו פארק ווילאמסבורג, התאספו השבוע למעמד הוד 'קשר אחד', במלאות עשרים שנה להנהגתו הרוממה של האדמו"ר | במהלך הדינר נשמעו דברי נועם מפי המגיד, רבי אברהם מרדכי מלאך, וכן דברות קודש מהאדמו"ר שהרחיב בשגב גדולתם של תומכי ואוהדי תורה ולומדיה | בסיום המעמד עברו כלל החסידים לפני הקודש עם כתבי ההתחייבות, תוך שהאדמו"ר מאציל עליהם ברכות לרוב (חסידים)
תאונת דרכים קטלנית בכביש מהיר סמוך לעיירת מונסי שבניו יורק גבתה את חייה של ילדה חרדית בת 4 ופצעה קשה אברך חסידי ושני ילדים נוספים. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתם | מסע הלוויית הילדה תצא מבית האדמו"ר מסקווירא בשעה הקרובה (דיין האמת)