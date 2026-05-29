בבלי
לרגל בר המצווה ל'ממשיך'

"זה הרבה יותר מווארט, זה אמת" | הביקור המיוחד של אב"ד ויז'ניץ אצל הגר"ד לנדו

הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, בנו בכורו של האדמו"ר מויז'ניץ, הגיע להתברך במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לרגל בר המצווה לנכדו 'הממשיך' | במהלך הביקור הגר"ד לנדו נהנה מאוד מוורט בשם האדמו"ר, ובירכו בחמימות לרפואה שלימה | לסיום, העניק הקדשה מיוחדת לחתן בר המצווה | תיעוד (חרדים)

אב"ד ויז'ניץ בביקור אצל ראש הישיבה הגר"ד לנדו

במהלך השבוע האחרון הגיע הרה"צ רבי חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ, בנו בכורו של האדמו"ר מויז'ניץ, להתברך במעונו של , זאת לרגל בר המצווה לנכדו 'הממשיך', משה יהושוע, בנו של הרב ליפא הגר.

הביקור המיוחד התקיים על רקע הקירבה המיוחדת והקשר ההדוק שנוצר בשנה האחרונה בין חצר הקודש ויז'ניץ וביתו של ראש הישיבה.

בתחילת הביקור, אמר הרה"צ אב"ד ויז'ניץ דבר תורה בשם אביו האדמו"ר, וראש הישיבה שנהנה הגיב: "זה הרבה יותר מווארט, זה אמת".

במהלך הביקור סיפר ראש הישיבה זכרונות מהאדמו"ר בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ זיע"א, אותו ראה בילדותו בעיר רחובות, וסיפר כי היה ניגון מיוחד אותו היו החסידים שרים בספירה האחרונה של העומר. בנו של הרבי החל לשיר "ועל ידי זה יושפע שפע רב" וראש הישיבה הצטרף כשכולם בחדר מתפלאים על זכרונו הנדיר של הגר"ד לנדו.

ראש הישיבה בירך בחמימות את האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר לרפואה שלימה, ולסיום כתב הקדשה מיוחדת לחתן בר המצווה כשהוא מאחל לו שיזכה לגדול בתורה.

גורם שהיה במפגש אומר ל'כיכר השבת': "היה זה מרגש לראות את החביבות הגדולה בה קיבל הגר"ד לנדו את בן האדמו"ר מויז'ניץ, במאור פנים ובשמחה גלויה וכמובן במקביל את הההערכה העצומה של בן הרבי לראש הישיבה ולמאמציו לשמירת עולם התורה.

"לראות את ראש הישיבה עוצם את עיניו ומברך מעומק ליבו את האדמו"ר מויז'ניץ לרפואה שלימה זה היה מחזה מחמם לב. בסוף, את גדולי הדור לא מעניין פוליטיקה והם ניצבים מעל כל אינטרס כזה או אחר למען השלום והאחדות בציבור החרדי ובקרב היהדות הנאמנה".

אב"ד ויז'ניץ בביקור אצל ראש הישיבה הגר"ד לנדו
ראש הישיבה הגר"ד לנדו כותב את ההקדשה לחתן בר המצווה
ההקדשה של הגר"ד לנדו לחתן בר המצווה
אב"ד ויז'ניץ בביקור אצל ראש הישיבה הגר"ד לנדו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר