במעמד נרגש ורב רושם, ציינו משתתפי שיעורו של מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ג ר' יעקב ולצר, את סיום חמישה חומשי תורה שנלמדו בעיון מעמיק במשך שלוש שנים • הגה"צ אב"ד קרית ויז'ניץ הופיע ונשא אמרות קודש, כשהוא מציין בדבריו, "לו אבי האדמו"ר היה כאן - היה מטריח את עצמו להשתתף" • צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אמרי חיים' ויז'ניץ המעטירה בבני ברק, נחגגה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בן מנהל הישיבה, הרה"ג ר' אפרים פישל הגר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים | את השמחה פיארו בהופעתם הכבודה רבנים רמי מעלה, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, ועוד (עולם הישיבות)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, בנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, ואב"ד החסידות, הגיע היום לביקור בזק של מספר שעות בלונדון הבירה, לנחם אבלים את הנגיד הרבני רבי משה פסח הירשלר, היושב שבעה על פטירת אביו, הגה"ח רבי שמעון הירשלר זצ"ל, מחשובי רבני העיר | צפו בתיעוד וסיקור מהביקור (חסידים)
במעמד מיוחד חגגו בחצה"ק ויז'ניץ באלעד חנוכת מקווה טהרה 'קדושת יוסף א"ש', נדבת לבו של המשב"ק הוותיק הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ | במעמד השתתפו גדולי רבני החסידות, לצד המשב"קים לבית ויז'ניץ שבאו לכבד את המעמד הנעלה | צפו בתיעוד (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ המתגורר בבורו פארק, ושוהה בחודשים אלו בארה"ק, ערך את מעמד ההקפות ביום טוב שני של גלויות יחד עם מאות האורחים שבאו מכל קצווי תבל לחוג את חגי תשרי בצל קודשו של האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | צפו בתיעוד מיוחד מהמעמד הנרגש, שסיכם חג מלא הוד ושמחה בצל הקודש של הרבי (חסידים)
בשמחת בית השואבה בויז'ניץ אמש, קם הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, והאציל ברוב רגש את ברכתו מעומק לבבו לפני האדמו"ר מויז'ניץ, בציינו את השנה החולפת בו העתירו כל כלל ישראל לרפואתו של הרבי | הראשל"צ סיים את דבריו, שהרבי יזכה עוד רבות בשנים להנהיג את הדור על מי מנוחות | צפו בתיעוד המלא (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ ערך מנהג תשליך ברוב עם הדרת מלך, ברחבת ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | במקביל, אביו, האדמו"ר מויז'ניץ, ששוהה בימים אלו בבית האכסניה במושב אורה, קיים את המנהג במקום | האדמו"ר צפוי לשוב למעונו שבקריית ויז'ניץ בשעות הקרובות (חסידים)
לקראת שמחת בר המצווה לבנו משה יהושע הגר, הצאצא הראשון של הרה"ק בעל ה'ישועות משה', הנושא את שמו הקדוש המקורי – משה יהושע בן חיים מאיר, הגיע הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקבל את ברכת קודשו, ולברך ולהתברך בברכת השנים | הגה"צ קידם את פני האורח רום המעלה, והתעניין בשלומו של אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום הביקור העניק הגה"צ דרשה לחתן המצוות.
בדברים שנשא הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, בסעודה שלישית, נשא נאום חריף בשליחות אביו, האדמו"ר מויז'ניץ נגד גזירת הגיוס, וחשף את מטרתם האמיתית של יוזמי הגזירה לשנות את פני החרדים מבחינה רוחנית | הדברים המלאים (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, הבחור משה יהושע רוקח, שנקרא על שמו הקדוש של הסבא הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | בשמחה השתתפו רבני ואדמו"רי המשפחה והחסידות, וכן אורחים רמי מעלה שהגיעו מעבר לים לקראת חודש תשרי, האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, והגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
ביקור רב רושם ערך הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ, בהיכל ישיבת 'ישועות משה' ויז'ניץ בברכפלד, לשם הופיע בהדרו לתפילת שחרית יחד עם מאות בחורי החמד | אחר התפילה ערך טיש לחיים, וכן חילק סט חמישה חומשי תורה לקבוצה מסויימת של בחורים מצטיינים (חסידים - עולם הישיבות)
בערב ראש חודש סיון התאספו בני האדמו"ר מויז'ניץ, במעונו של אביהם, ואמרו תפילת השל"ה יחד עם קבוצה נבחרת של נגידים | בסיום המעמד עברו הנגידים לפני הגה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ, שהעניק לכל אחד תהילים מהודר בכריכת עור, מנחת שי מאביו האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ, ובנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, השוהה בימים אלו בארה"ק, פקד את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, במוצאי שב"ק האחרון, וערך את מעמד ההדלקה, יחד עם מאות תלמידי הישיבות גדולות של החסידות בארה"ק | צפו בתיעוד (חסידים)
לפני ההמראה ללוס אנג'לס: הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, חילק ארבעה מיליון שקלים לכלל חסידי ויז'ניץ בארץ לקראת חג הפסח הקרב ובא | בחג הפסח הוא ישהה בצל אביו האדמו"ר מויז'ניץ בלוס אנג'לס (חסידים)
מאות חסידי ויז'ניץ התכנסו אמש (ראשון) לסעודת הילולא קדישא לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, במלאות 53 שנים להסתלקותו לשמי מרום | בתוך כך, התרגשות בחסידות לקראת חזרתו הצפוייה של האדמו"ר בימים הקרובים מלוס אנג'לס שם שהה לצורכי רפואה (חסידים)
המוני תושבי בורו פארק השתתפו אמש במעמד הכנסת ספר תורה שהכניס הנגיד אל היכל ישיבת ויז'ניץ בורו פארק המעטירה המתנוססת לתפארה בעיר | צלם רשמי לא הוזמן לאירוע לאור תקנת הקהילה דשם, לפניכם תיעודים נדירים שנקלטו בעדשת מצלמה נסתרת במקום (חסידים)