בבלי
וזאת לתעודה

האדמו"ר חתם, והאב"ד חילק; הצורבים הצעירים מויז'ניץ קיבלו תעודות הוקרה

עשרות מצטיינים מישיבת "ישועות משה" שעמדו בכור המבחן על מאות דפי גמרא עברו בסך לקבלת התעודות החתומות ביד קודשו של האדמו"ר, מידי אב"ד קרית ויז'ניץ הגה"צ רבי חיים מאיר הגר • המעמד המרומם נערך לעילוי נשמת תלמיד הישיבה הבחור נתן נטע רוזנבוים ז"ל (עולם הישיבות)

הגה"צ רבי חיים מאיר הגר בחלוקת פרסים בישיבת ויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )

בישיבה לצעירים 'ישועות משה' ויז'ניץ בבני ברק, התקיים מעמד מפואר ורב רושם 'לתורה ולתעודה', בו חולקו עשרות תעודות הוקרה ופרסים יקרי ערך לצורבים הצעירים אשר עמדו בהצלחה יתירה בכור המבחן על מאות דפי גמרא.

את המעמד המרומם פיארו בהופעתם הכבודה רבנים ודיינים בולטים: הגה"צ רבי חיים מאיר הגר – אב"ד קריית ויז'ניץ. הגה"צ רבי מנחם ארנסטר – ראש ישיבת ויז'ניץ. הגאון רבי משה שאול קליין – דומ"ץ ויז'ניץ ורב שכונת 'אור החיים'. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן – גאב"ד מערב בני ברק.

רגע מרגש נרשם כאשר הבחורים המצטיינים, שנבחנו במסגרת מסלולי הלימוד התובעניים על 300 ו-400 דפי גמרא, עברו בסך אל מול פני אב"ד קרית ויז'ניץ לקבלת התעודות המפוארות, אשר נחתמו בכתב יד קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ.

הוצאות המעמד המרומם נתרמו לעילוי נשמתו של תלמיד הישיבה, הבה"ח נתן נטע רוזנבוים ז"ל, בן שיבלחט"א ר' מאיר נחמן, שנלב"ע בקיצור ימים ושנים בתאונה המחרידה בדרכו חזרה ממירון בליל 'זאת חנוכה' תשפ"ג.

הגה"צ רבי חיים מאיר הגר בחלוקת פרסים בישיבת ויז'ניץ (צילום: משה גולדשטיין )
