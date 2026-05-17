נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו קיימו היום (ראשון) שיחת טלפון, שבה דנו באפשרות של חידוש הפעולה הצבאית נגד איראן.

המהלך נשקל ברצינות על ידי הנשיא האמריקני, ששב לאחרונה מפגישה ישירה בסין עם הנשיא שי ג'ינפינג, בעקבות תסכולו הגובר מהטקטיקות של המשטר בטהראן.

בין הגורמים המרכזיים לחומרה המדינית הנוכחית נמצאים סגירת מצר הורמוז וסירובה של איראן לדרישה האמריקנית לוותר על שאיפותיה להשגת נשק גרעיני.

​טרם קיום השיחה, התייחס ראש הממשלה נתניהו הבוקר לדברים וציין כי "העיניים שלנו פקוחות גם לגבי איראן. אני אדבר היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ. אני בהחלט אשמע רשמים מהנסיעה שלו לסין, ואולי גם בעניינים אחרים. יש בהחלט אפשרויות רבות, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש".

נכון לעכשיו, טראמפ שוהה בבית הלבן ולוח הזמנים הרשמי שלו לא כלל הופעות פומביות, כאשר פניות לרשות המבצעת לקבלת תגובה רשמית בנושא טרם נענו.

​במקביל, הערכות מודיעין אזוריות חושפות כי בטהראן מודעים היטב לאפשרות שטראמפ יפנה לנתיב הצבאי, ומנסים לפעול בהתאם כדי לבלום את המהלך.

שני גורמי מודיעין מהאזור מסרו כי "ההערכה הרווחת בתוך איראן היא שהנשיא טראמפ עשוי לפנות לחידוש הפעולה הצבאית, וטהראן נוקטת כעת במכוון באסטרטגיה של 'הונאה ועיכוב' בתקווה שקניית זמן תסבך כל חזרה פוטנציאלית למלחמה".

על פי אותם גורמים, האיראנים שואפים למשוך את המשבר הנוכחי שבועיים נוספים לפחות, תוך הסתמכות על אירועי גביע העולם וחגיגות המאה וחצי לעצמאות ארצות הברית כגורמים שיקשו על טראמפ מבחינה פוליטית ומבצעית.

​מנגד, הלחץ הכלכלי על המדינה האיסלאמית מחריף, והמצור המונהג על ידי ארצות הברית נותן את אותותיו באופן ברור בשטח.

גורם ישראלי בכיר דיווח כי סימנים ראשונים למשבר דלק חריף החלו להופיע במהלך סוף השבוע, וכי נרשמים תורים ארוכים במיוחד בתחנות הדלק לצד תרעומת ציבורית הולכת וגוברת בשל קשיי הפצה ומחסור. הגורם הבכיר הוסיף כי המצב הכלכלי הכללי במדינה "הופך לגרוע באופן קיצוני", כאשר המחירים ממשיכים לעלות, שיעורי האבטלה מטפסים והאינפלציה המקומית מאיצה בחדות רבה.