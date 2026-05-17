"אתה מביא הנה נשיאים אחרים?" | נשיא סין פתח לטראמפ את הגן הסודי

דלתות שנשארו נעולות בפני מנהיגי העולם נפתחו לרווחה: רגע דרמטי נרשם בלב בייג'ינג, כאשר מיקרופון פתוח קלט את השאלה הישירה של דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג | מה באמת קרה מאחורי החומות של הגן האסור, ואיזו מתנה מפתיעה לקח איתו נשיא ארה"ב? (חדשות בעולם)

טראמפ בגן האסור (צילום: רשתות חברתיות)

במשך עשורים, מתחם הג'ונגנאנהאי נחשב למקום המסתורי והשמור ביותר בסין. מדובר בגן קיסרי לשעבר שהפך למרכז העצבים של המפלגה הקומוניסטית, ובו שוכנים משרדיו ומעונו הרשמי של הנשיא שי ג'ינפינג. המקום זכה לכינוי "הקרמלין של בייג'ינג" בשל החשיפה הציבורית הנדירה שלו, והעובדה שרק יחידי סגולה זוכים לדרוך בו. במאי 2026, הפך לאחד מהם.

בעודם מטיילים ב"עמק השקט" (גן נסתר בתוך המתחם) מיקרופון פתוח קלט רגע של כנות נדירה. טראמפ, שהבחין בבלעדיות המוחלטת של המעמד, שאל את שי ישירות: "האם אתה מביא הנה נשיאים אחרים?".

התשובה של שי הייתה חדה: "לעיתים נדירות ביותר". שי הסביר כי במקור המתחם כלל לא נועד לאירוח דיפלומטי, והשימוש בו עבור מנהיגים זרים נשמר רק למקרים יוצאי דופן, מה שהפך את ביקורו של טראמפ להצהרת כוונות עולמית.

מה שראה טראמפ בתוך הגן הותיר אותו פעור פה: עצים עתיקים בני למעלה מ-1,000 שנים שעוררו בו פליאה רבה. שי הראה לו את ה-'Lianli Bai' – שני עצי ברוש שצמחו משורשים שונים אך גזעיהם התמזגו לאחד, סמל סיני עתיק לדו-קיום שהפך למשל ליחסי המעצמות.

ברגע מפתיע אחר, טראמפ הצביע על פרחים שעיטרו את הדרך וקרא בהתלהבות: "אלו הוורדים היפים ביותר שראיתי מעולם!" למעשה, היו אלו פרחי היביסקוס סיני, הפרח הרשמי של בייג'ינג. המחווה האינטימית הגיעה לשיאה כאשר שי הציע לטראמפ זרעים של אותם פרחים כדי שיוכל לקחתם איתו לארה"ב.

מעכשיו גם בארה"ב? יֶוּאֶג׳ִי חְוָה (ורד סיני) (צילום: שאטרסטוק )

הדרמה נמשכה לתוך "ביתן האחדות הטהורה", שם לגמו המנהיגים תה מכוסות מוזהבות. באווירה חגיגית זו, טראמפ לא הסתיר את שביעות רצונו והכריז כי הביקור היה "מדהים" וכי הושג הסכם סחר פנטסטי שטוב לשתי המדינות.

הביקור בג'ונגנאנהאי, המקום שבו מאו דזה-דונג אירח פעם את ניקסון ב-1972, סימן לעולם כי בין שי לטראמפ נרקם קשר אישי חסר תקדים. אולי גם רמז לבאות.

