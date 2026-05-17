במשך עשורים, מתחם הג'ונגנאנהאי נחשב למקום המסתורי והשמור ביותר בסין. מדובר בגן קיסרי לשעבר שהפך למרכז העצבים של המפלגה הקומוניסטית, ובו שוכנים משרדיו ומעונו הרשמי של הנשיא שי ג'ינפינג. המקום זכה לכינוי "הקרמלין של בייג'ינג" בשל החשיפה הציבורית הנדירה שלו, והעובדה שרק יחידי סגולה זוכים לדרוך בו. במאי 2026, דונלד טראמפ הפך לאחד מהם.

בעודם מטיילים ב"עמק השקט" (גן נסתר בתוך המתחם) מיקרופון פתוח קלט רגע של כנות נדירה. טראמפ, שהבחין בבלעדיות המוחלטת של המעמד, שאל את שי ישירות: "האם אתה מביא הנה נשיאים אחרים?".

התשובה של שי הייתה חדה: "לעיתים נדירות ביותר". שי הסביר כי במקור המתחם כלל לא נועד לאירוח דיפלומטי, והשימוש בו עבור מנהיגים זרים נשמר רק למקרים יוצאי דופן, מה שהפך את ביקורו של טראמפ להצהרת כוונות עולמית.

מה שראה טראמפ בתוך הגן הותיר אותו פעור פה: עצים עתיקים בני למעלה מ-1,000 שנים שעוררו בו פליאה רבה. שי הראה לו את ה-'Lianli Bai' – שני עצי ברוש שצמחו משורשים שונים אך גזעיהם התמזגו לאחד, סמל סיני עתיק לדו-קיום שהפך למשל ליחסי המעצמות.

ברגע מפתיע אחר, טראמפ הצביע על פרחים שעיטרו את הדרך וקרא בהתלהבות: "אלו הוורדים היפים ביותר שראיתי מעולם!" למעשה, היו אלו פרחי היביסקוס סיני, הפרח הרשמי של בייג'ינג. המחווה האינטימית הגיעה לשיאה כאשר שי הציע לטראמפ זרעים של אותם פרחים כדי שיוכל לקחתם איתו לארה"ב.