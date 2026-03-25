הטכנולוגיה ששינתה את שדה הקרב: מערכת ה-AI של פלנטיר, בשיתוף מודלים מתקדמים מבית אנתרופיק, אפשרה לצבא האמריקאי לתקוף אלפי מטרות בפרק זמן שיא | אך מאחורי ההישגים המבצעיים עולות שאלות קשות - על אחריות, אמינות המידע, ומחיר הדם (בעולם)
במאה ה־19 הצליח גרגור מקגרגור, נוכל והרפתקן סקוטי, למכור למשקיעים ולמהגרים בריטים חלום על "פויאיס", מדינת פלאות טרופית שמעולם לא הופיעה על אף מפה | כיצד גרם סיפורו היפה לאנשים להאמין לו, ומהם המנגנונים הפסיכולוגיים שאפשרו להונאה הזו לפרוח? מסיפורו של מקגרגור ועד ימינו - עידן הפייק ניוז והקריפטו והונאות הפרמידה - אותם טריקים ישנים שפועלים עלינו גם היום (פסיכולוגיה)
מחורבן לגאולה - מסע ארכיאולוגי-היסטורי מרהיב ומרתק: לרגל צום תשעה באב, בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו למסע מטלטל בין ארבעה בתי הכנסת העתיקים של הרובע היהודי - שנחרבו ונבנו מחדש ומסמלים את עוצמתה של היהדות | במהלך המסע תגלו פינות נסתרות, ממצאים נדירים וסיפורי מצמררים | מיוחד לט' באב (תשעה באב)
"משהו כאן ייטרף הלילה – והוא עוד לא יודע את זה," כתבו העיתונים על שני אריות ענק מהג’ונגלים של צאבו, שזרעו אימה במזרח אפריקה וטרפו בשיטתיות יותר מ־135 בני אדם | ההרפתקן ג’ון פטרסון קולונל עטור זכויות, ציוני נלהב וגם צייד טיגריסים מנוסה, נשלח לעשות סדר במקום הכי מפחיד בעולם | בפרקי יומנו הוא מגולל את הרפתקאותיו מול אותם אריות בלתי מנוצחים והוכיח שלפעמים "האדם הוא החיה הכי מסוכנת בעולם", וגם על הקשר העמוק עם משפחת נתניהו (מגזין בבלי)
אומרים שלוויכוחים יש התחלה – אבל אין להם סוף, אז אומרים | ספר השיאים של גינס, כבר יותר מ-70 שנה, משמש כפוסק האחרון באינספור ויכוחים | מסע ציד בשמים הפתוחים של סלוב-היל שבאירלנד הוליד את הספר שיעשה סדר בפאבים של בריטניה | ואלו שיאים לא נכנסים לספר? וגם רשימה חלקית של שיאי כחול-לבן | שיא השיאים (מגזין)
ניתוח גרפולוגי מראה כיצד המרגל הישראלי אלי כהן הי"ד, שעות לפני מותו, שינה את חתימתו — והיא הפכה לסמל מובהק של גורלו | בחתימה אחת, בתוך עיגול שהיה סמל ההגנה שלו כל חייו, הופיע צל גרדום. האם היה זה תת-מודע? האם זו הייתה פרידה מודעת? | ניתוח מעמיק במיוחד של יוסי עבדו - גרפולוג מוסמך, מומחה למדעי הכתב והנפש ולשעבר גרפולוג במצ"ח, מנתח את כתב ידו וחתימתו וחושף את מה שאירע בימיו האחרונים של המרגל הנודע (מגזין כיכר)
מהפך הקפה: כיצד נשק ביולוגי צמחי שמשפר זיכרון דבורים הפך למשקה שמעצב תרבויות, מפיל שליטים, מחבר בין מעמדות, יוצר מרחבים מהפכניים המעוררים התנגדות ממנהיגים דתיים, מחמם את היחסים הבינאישיים שלנו ומשנה את דפוסי החשיבה האנושית | סיפור מסעו של המשקה המריר שכבש את העולם (בריאות)
ביום שבו אנו זוכרים את ששת המיליונים, עולה סיפורו של האיש שהציל מיליוני בני אדם ובלי דעת, הניח יסוד להשמדה של העם שלו | ד"ר פריץ הבר, יהודי מומר, חתן פרס נובל, שהמציא גז לחקלאות שהומר לחומר ההרסני בהיסטוריה שלנו | "מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ" (מגזין כיכר)