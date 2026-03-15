המלחמה המתמשכת בין ארצות הברית וישראל לבין איראן גורמת לטלטלה חסרת תקדים בשווקים הפיננסיים ובשווקי האנרגיה. מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט זינק ביום חמישי מעל רף 100 הדולר לחבית - לראשונה מאז פרוץ הקרבות – והמשיך לטפס גם ביום שישי, כשהוא נסחר סביב 101 דולר לחבית. מדובר בזינוק של יותר מ־9% בשבוע אחד ויותר מ־40% בהשוואה לתקופה שלפני פרוץ המלחמה.

בוול סטריט הגיבו המשקיעים בפאניקה. מדד S&P 500 צנח ב־1.5%, מדד דאו ג’ונס איבד 1.6%, ונאסד"ק ירד ב־1.8% - כולם ננעלו ברמות השפל הנמוכות ביותר מאז נובמבר. גם הבורסות באסיה, בהן טוקיו, סיאול והונג קונג, פתחו את יום המסחר בירידות חדות.

מצר הורמוז נחסם כמעט לחלוטין

ההסלמה האחרונה נרשמה לאחר נאומו של המנהיג העליון החדש באיראן, מֻג’תבא ח׳אמנאי, שהצהיר כי איראן תמשיך את החסימה של מצר הורמוז - הציר הימי האסטרטגי שדרכו עוברות כ־20% מתנועת הנפט העולמית. לדבריו, מדובר ב"כלי לחץ על האויב".

נתוני סוכנות הסחר הימית הבריטית מצביעים על ירידה דרמטית: רק כחמישה כלי שיט חצו את המצר מדי יום מאז תחילת המלחמה ב־28 בפברואר, לעומת ממוצע של 138 מעברים ביום קודם לכן. לפחות 16 מכליות ומטענים אזרחיים הותקפו באזור. במקביל, איראן תקפה שדות נפט בסעודיה, הובילה להשבתת נמלי הנפט בעיראק לאחר פגיעה בנמל בצרה, והכוונותיה הופנו גם כלפי תשתיות בדובאי, כווית ואיחוד האמירויות.

הסוכנות לאנרגיה: "שיבוש חסר תקדים"

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה הגדירה את המשבר הנוכחי כ"פגיעה הגדולה ביותר באספקת הנפט העולמית מאז ומעולם", והעריכה כי כ־7.5% מההיצע העולמי מושבת. הסוכנות הודיעה על שחרור של 400 מיליון חביות מהמלאים האסטרטגיים של מדינות ה־G7, אך למרות זאת, השווקים נותרו סוערים. הבית הלבן החליט בנוסף להקל זמנית על הסנקציות על ייצוא נפט רוסי - אך גם צעד זה לא הצליח להרגיע את העליות במחירים.

במשמרות המהפכה באיראן הזהירו השבוע כי מחיר הנפט עלול להגיע אל 200 דולר לחבית, תוך הטחת האשמה במערב. "מחירי הנפט תלויים בביטחון האזור, ואתם הגורם המרכזי לאי־היציבות", נאמר בהצהרה רשמית שצוטטה ב־Reuters.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ציין ברשת Truth Social כי אמנם העליות במחירי הנפט מדאיגות, אך "השמדת האיום הגרעיני האיראני חשובה יותר". אנליסט ברקליס עמנואל קו כתב כי "תחושת החרדה של המשקיעים גוברת מדי יום - וככל שהמצר נותר סגור, כך גוברת הסכנה לסטגפלציה עולמית".