כלכלה בעולם

בשעה שהמזרח התיכון בוער, איראן שולפת את הנשק הקטלני ביותר שלה: חניקת עורק החיים של הכלכלה העולמית במצר הורמוז | עם הפסדים בלתי נתפסים של מיליון דולר בכל דקה בדובאי וזינוק במחירי הנפט לעבר רף ה-100 דולר, טהראן מהדקת את האחיזה על השאלטר האנרגטי במהלך שעשוי להכריע את המערכה כולה (חדשות בעולם)
דו"ח שפורסם ב-Substack והזהיר מקריסת שווקים בשל עליית הבינה המלאכותית הצליח לטלטל את בורסות העולם ולגרום למפולת של מאות נקודות בוול סטריט - עד שבבית הלבן מיהרו להרגיע: “זה תרחיש דמיוני, לא תחזית כלכלית” (כלכלה)
חברת הספנות הדרום־קוריאנית רכשה בתוך חודשים ספורים צי חסר תקדים של מכליות נפט, בעסקאות המוערכות במיליארדי דולרים - מהלך ששיבש את שוק ההובלה העולמי, הזניק את מחירי השכרת האוניות לרמות שלא נראו זה עשרות שנים, ושינה את מאזן הכוחות בענף (בעולם)
בארצות הברית מתנהלת בימים האחרונים סערה ציבורית סביב פרשת הונאה רחבת היקף במדינת מינסוטה, פרשה שמוגדרת על ידי גורמים פדרליים כאחת החמורות שנחשפו בשנים האחרונות | סכומי עתק הועברו לאורך שנים לגופים ועמותות שדיווחו על מתן שירותים לילדים ולמשפחות מעוטות יכולת, אך בפועל סיפקו שירותים חלקיים בלבד - או לא סיפקו אותם כלל (בעולם)
דו"ח חדש של פורבס לשנת 2025 חושף את רשימת המיליארדרים הצעירים ביותר בעולם - יזמים בני פחות מ-40 שבנו את הונם בכוחות עצמם | על רקע פריחת תחום הבינה המלאכותית, נוצר דור חדש של עשירי היי-טק, בהם גם שני ישראלים שהצליחו להגיע לצמרת העולמית (כלכלה)
מנכ"ל טסלה אלון מאסק הכריז באירוע שנערך לרגל השנה האזרחית החדשה כי הוא מעדכן את נוסח החזון של החברה - שינוי סמנטי שאולי מסמן תפנית תדמיתית: ממוקדות באנרגיה ירוקה למיקוד רחב בעושר ובשגשוג שאמורים לנבוע מבינה מלאכותית, רובוטיקה וכלכלה אוטונומית (כלכלה)
מיליארדר חדש בארקנסו: כרטיס בודד גרף את הפרס השני בגודלו בתולדות הלוטו האמריקאי - 1.82 מיליארד דולר, לאחר רצף היסטורי של 46 הגרלות ללא זוכה | הזוכה המאושר יוכל לבחור כעת בין מענק מזומן חד-פעמי לבין תשלום הפרס המלא כקצבה לאורך 29 שנים (חדשות בעולם)
נשיא איראן הגיש לפרלמנט הצעת חוק תקציב לשנה הבאה | התקציב צפוי לעמוד על למעלה מ-110 מיליארד דולר | במסגרת הרפורמה במטבע האיראני, יוסרו ארבעה אפסים מהשטרות הקיימים, במטרה לצמצם את האינפלציה הגבוהה | כדי לממן פרויקטים, הממשלה מתכננת להנפיק איגרות חוב בהיקף של כ-7.2 מיליארד דולר (כלכלה, העולם הערבי)