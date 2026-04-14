שריפה במפעל BYD: רכבי ניסוי נשרפו, המניות צנחו

המפעל בסין

שריפה בהיקף נרחב פרצה הבוקר (שלישי) במתחם של יצרנית הרכב החשמלי הסינית BYD בעיר שנג'ן שבדרום סין. על פי הודעת החברה, הדליקה פרצה במוסך חניה הממוקם בפארק תעשייתי, שם אוחסנו רכבי ניסוי ורכבים המיועדים לגריטה. כוחות החירום הוזעקו למקום והצליחו לכבות את האש, כאשר החברה מסרה כי לא דווח על נפגעים באירוע.

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו עמודי עשן שחור וסמיך המיתמרים לשמיים, יחד עם להבות שהתפשטו לאורך חלקים נרחבים במבנה רב-הקומות. כוחות משטרה ומשאיות כיבוי נפרסו בזירה, ושירותי הכבאות וההצלה המקומיים אישרו את קרות השריפה מוקדם יותר באותו הבוקר. למרות שהאש כובתה במהירות יחסית, הנזק למתקן ולרכבים שהיו בתוכו נרחב. בעקבות הדיווחים על האירוע במטה העולמי של החברה, רשמו מניות BYD ירידה של 0.6% במסחר בהונג קונג. הירידה משקפת את חששות המשקיעים מהשלכות האירוע על פעילות החברה, גם אם הנזק הישיר היה מוגבל למתחם ספציפי. יצוין כי BYD, שהיא אחת מיצרניות הרכב החשמלי הגדולות בעולם, נמצאת בתקופה מאתגרת עם הורדות מחירים דרמטיות שהכריזה לאחרונה על שורת דגמים. מומחים בתחום הרכב החשמלי מציינים כי שריפות בכלי רכב חשמליים מתנהלות באופן שונה מהותית מאלו ברכבים בעלי מנוע בעירה פנימית. דליקות אלו נמשכות זמן רב יותר, קשות יותר לכיבוי ומתאפיינות בנטייה להתלקח מחדש גם לאחר שהושגה עליהן שליטה ראשונית. תופעה זו נובעת מהמבנה הכימי של סוללות הליתיום-יון המותקנות ברכבים חשמליים, שיכולות להמשיך ולייצר חום גם לאחר כיבוי ראשוני.

מפעל חכם לייצור כלי רכב בסין ( צילום: Shutterstock )

האירוע בשנג'ן מצטרף לשורה של אתגרים שעומדים בפני תעשיית הרכב החשמלי בסין בחודשים האחרונים. כידוע, שוק הרכב החשמלי במדינה סובל מהאטה בצמיחה, עודף מלאים ותחרות קשה ביותר. על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, רק שלוש יצרניות – BYD, Seres ו-Li Auto – מצליחות להישאר רווחיות, בעוד מרבית החברות האחרות מדווחות על הפסדים.

למרות האירוע, BYD ממשיכה להוביל את שוק הרכב החשמלי בסין ובעולם. החברה השיקה לאחרונה פרויקטים חדשניים כמו רכב מעופף מודולרי דרך חברת הבת שלה Aridge, ומתמודדת עם התחרות באמצעות הורדות מחירים משמעותיות. עם זאת, השריפה במפעל מהווה תזכורת לסיכונים הטמונים בייצור ואחסון של רכבים חשמליים, במיוחד כאשר מדובר ברכבי ניסוי שעשויים להכיל טכנולוגיות חדשות שטרם נבדקו במלואן.