בעוד המערב מסתפק בקרוסאוברים חשמליים רגילים, היצרנית הסינית שוברת את כל המוסכמות עם 7,000 הזמנות לכלי הרכב המודולרי הראשון בעולם המשלב ואן 6X6 אימתני ורחפן אוטונומי | עם הבטחה למסירות ראשונות כבר בסוף השנה ומפעל ייעודי שמוכן לפעולה לצד תנאי לא שגרתי לשיווק, החברה יצאה לדרך (רכב)
יצרנית הרכב הסינית, שנחשבה עד לאחרונה לאיום המרכזי על טסלה, מדווחת על ירידה חדה במכירות בינלאומיות ובשוק המקומי | התחרות הגוברת, ירידת הסובסידיות בסין והאטה כללית בשוק החשמליות מאלצים את BYD להאיץ את ההתרחבות הגלובלית ולחפש מנועי צמיחה חדשים (רכב)
החלוצה הרגולטורית של עולם הרכב: סין קובעת תקנות חדשות המחייבות את כל יצרניות הרכב לבטל את מנגנוני פתיחת הדלתות הנסתרים | בעקבות שורת תאונות קטלניות, התקנות החדשות ייכנסו לתוקף מ־2027 ויחייבו פתרונות מכניים נגישים הן מבחוץ והן מבפנים (רכב)
בפריצת דרך טכנולוגית היסטורית שנחשפה בתערוכת CES 2026 בלאס־וגאס, חברת דונאט לאב הכריזה על סוללה מוצקה ראשונה מסוגה שמגיעה לייצור סדרתי ומשולבת כבר באופנוע החשמלי החדש של Verge | הטכנולוגיה מבטיחה טעינה מהירה במיוחד, טווח נסיעה ארוך משמעותית ובטיחות משופרת – ובכך מתקרבת סוף־סוף הבטחת "הדור הבא" של אחסון אנרגיה (טכנולוגיה)
יצרניות הרכב הסיניות צפויות לעקוף את יפן ולהפוך למובילות מכירות הרכב בעולם, כשהן נשענות על יתרון טכנולוגי, תמחור תחרותי וגל ייצוא אדיר | BYD צפויה לעבור את טסלה במכירות רכבים חשמליים, בעוד היצוא הסיני שוב שובר שיאים (כלכלה, רכב)
מנכ"ל טסלה אלון מאסק הכריז באירוע שנערך לרגל השנה האזרחית החדשה כי הוא מעדכן את נוסח החזון של החברה - שינוי סמנטי שאולי מסמן תפנית תדמיתית: ממוקדות באנרגיה ירוקה למיקוד רחב בעושר ובשגשוג שאמורים לנבוע מבינה מלאכותית, רובוטיקה וכלכלה אוטונומית (כלכלה)
היצרנית הגרמנית פורשה הודיעה כי תפסיק את פעילותן של מאות עמדות טעינה מהירות שמפעילה בעצמה בסין עד מרץ 2026 | ההחלטה משקפת נסיגה אסטרטגית בשוק החשמלי הגדול בעולם, על רקע ירידה חדה במכירות, תחרות גוברת מצד מותגים סיניים וטלטלה רחבה בשוק הרכב היוקרתיים (רכב)
הרגולטור הסיני משנה את כללי המשחק בתעשיית הרכב: החל מ-2027, כל יצרני הרכב יחויבו לשלב מנגנון מכני לפתיחת דלתות גם במקרה של תאונה או שריפה | ההחלטה התקבלה בעקבות שורת תאונות קטלניות - בהן מקרה מתוקשר במיוחד שבו נהג נלכד למוות בתוך רכב חשמלי לאחר שידיות הדלתות האלקטרוניות כשלו (רכב)
קונספט חדש של המותג הצרפתי מציג תפיסה עדכנית של ניידות - לא עוד מכונית, אלא מרחב מחיה משתנה שמותאם לעידן העבודה מרחוק, החיבור לטבע והחיים האורבניים | הרכב מציע שילוב של עיצוב גמיש, שימוש בחומרים ממוחזרים וטכנולוגיות מתקדמות מבית היוצר של גודיייר ודקתלון (רכב)
ועדת הכספים דחתה את הצעת משרד האוצר לעלות את מס הקנייה לרכבים חשמליים ולשווי שימוש ברכב, אך נבלם כבר בוועדת הכספים, כשמקביל הם נדרשו להביא לוועדה תכנית רב-שנתית שתחדיר לשוק יותר רכבים ירוקים - בלי מס גודש ובלי מס נסועה (רכב ותחבורה)
ענקית הרכב הסינית BYD, שהפכה בשנים האחרונות לאחד השחקנים המשפיעים ביותר בשוק הרכב החשמלי וההיברידי, משיקה תכנית איכות אגרסיבית תחת הכותרת “Zero Defects” במפעלי הסוללות שלה | התכנית יצאה בזמן שהחברה הרחיבה במהירות את אספקת הסוללות ליצרנים אחרים ונערכה לעמוד בסטנדרטים ניהוליים המזכירים את אלה של טויוטה עד 2026 (רכב)
עם שילוב נדיר של ניווט וטעינה חכמים, פיצ׳רי בטיחות שימושיים, מופעי אורות חגיגיים, משחק חלל וסטודיו סלפי מובנה - עדכון החגים 2025 של טסלה ממשיך לטשטש את הגבול בין מכונית ייצור קלאסית לאפליקציה חיה שמתעדכנת כל הזמן (רכב)
ג'ים פארלי, מנכ"ל פורד, חשף בראיון כי פירוק דגמי טסלה והרכבים הסיניים גילה חוסר יעילות מזעזע במוצרי פורד, והוביל את מנכ"ל החברה, ג'ים פארלי, לשנות כיוון ולבנות פלטפורמת EV עממית וזולה - במאמץ לשרוד מול תחרות שלא מרחמת מארה"ב וסין כאחד (רכב)
הרודסטר הדור הבא של טסלה - דגם הספורט שהובטח כבר מ-2017 וספג דחיות חוזרות - צפוי סוף סוף להיחשף בדגם הדגמה עם יכולות תעופה מפתיעות לפני סוף השנה הנוכחית | הכל נשען על טכנולוגיות של SpaceX ועל הבטחות "לא מהעולם הזה" | אחרי שנים של עיכובים, תהיות האם החלום האמריקאי לרכב מעופף באמת קרוב מתמיד, או שמא הספקות צודקים (רכב)
שארפ היפנית, המוכרת בעיקר ממוצרי חשמל ביתיים, הציגה בתערוכת טוקיו את דגם הקונספט החשמלי LDK+, מיניוואן קומפקטי המיועד לא רק לנסיעה - אלא להרחבת חלל המגורים | הדגם, שפותח בשיתוף פוקסקון (יצרנית הסלולר), כולל חידושים טכנולוגיים המאפשרים למשתמשים לבלות ברכב בזמן חניה, לקיים פגישות עבודה ואפילו להתחבר למכשירי החשמל הביתיים | האם זהו צעד אמיץ לתחום שעד כה היה שמור ליצרניות רכבים בלבד? (רכב)
תאונה קטלנית בעיר צ’נגדו שבסין שבה נהרג נהג בן 31 מחוללת סערה עולמית ומעלה מחדש את הסוגיה הבוערת של בטיחות ידיות הדלתות החשמליות | לפי הדיווחים, עוברי אורח ניסו לפרוץ את דלתות הדגם SU7 ללא הצלחה בעוד הרכב עולה באש | מדובר בתאונה השנייה השנה שבה מעורב רכב מדגם זה - ושוב עולות שאלות קשות כלפי יצרנית הטכנולוגיה הסינית (רכב)