שבעים ושלושה חברי קונגרס דמוקרטים שלחו מכתב דחוף לנשיא דונלד טראמפ בו הם קוראים לו להמשיך לאסור על יצרניות הרכב הסיניות לייצר או למכור מכוניות בשטח ארצות הברית. הפנייה מגיעה לקראת פגישתו המתוכננת של הנשיא עם ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית, שי ג'ין-פינג, בחודש הבא.

במכתב, חברי הקונגרס הדגישו את האסטרטגיה הסינית להשגת עליונות בתעשיית הרכב העולמית באמצעות סובסידיות ממשלתיות נרחבות, ייצור זול ועבודה בכפייה. הם קראו לנשיא "לנקוט צעדים ברורים ונחושים כדי להבטיח שיצרניות הרכב הסיניות לא יורשו להיכנס לשוק האמריקני".

סכנה ביטחונית: איסוף מידע על נהגים

מעבר לשיקולים הכלכליים, חברי הקונגרס הצביעו על סכנה ביטחונית משמעותית הכרוכה בכניסת רכבים סיניים לשוק האמריקני. לטענתהם, המכוניות הסיניות מצוידות במערכות מתקדמות לאיסוף מידע על הנהגים ועל סביבתם - נתונים שעלולים להגיע לידי השלטונות בבייג'ינג.

האזהרה מגיעה על רקע השינוי הדרמטי בשוק הרכב העולמי, שם יצרניות סיניות הצליחו לבנות יתרון טכנולוגי משמעותי לא רק ברכיבי חומרה אלא גם בתוכנה ובמערכות דיגיטליות מתקדמות. יצרניות מערביות כמו פולקסווגן, ניסאן ומאזדה כבר נשענות על פלטפורמות וטכנולוגיות סיניות בפיתוחיהן.

BYD מדווחת על ירידה חדה ברווחים

במקביל לפנייה הפוליטית, חברת BYD הסינית - אחת מיצרניות הרכב החשמלי הגדולות בעולם - דיווחה על הירידה החדה ביותר ברווחיה מאז שנת 2020. הנתונים מצביעים על אתגרים משמעותיים העומדים בפני התעשייה הסינית, למרות הצמיחה המרשימה שנרשמה בשנים האחרונות.

כזכור, על רקע זינוק במחירי הדלק נרשמה עלייה חדה במכירות רכבים חשמליים ברחבי העולם. טויוטה, למשל, רשמה בחודש מרץ האחרון את חודש השיא שלה במכירות רכבים חשמליים עם 35,525 יחידות - זינוק של 139% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הפנייה של חברי הקונגרס הדמוקרטים משקפת את המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לסין בתחום התעשייה והטכנולוגיה, כאשר תעשיית הרכב הפכה לאחד מזירות העימות המרכזיות.