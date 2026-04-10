סערה פוליטית התרחשה בוושינגטון בעקבות הוספת שמו של הנשיא דונלד טראמפ לחזית הבניין של מרכז קנדי | בעוד טראמפ טוען כי המהלך נחוץ להוקרת חלקו ב"הצלת" המוסד מהתמוטטות, משפחת קנדי ומחוקקים דמוקרטים יוצאים לקרב משפטי, בטענה שמדובר בחילול זכרו של הנשיא המנוח ובפעולה המנוגדת לחוק (חדשות בעולם)
השבתת הממשל בארצות הברית שברה שיאים של כל הזמנים היום, לאחר שהממשל הושבת לארבעים ימים מלאים | טראמפ מצידו החל ללחוץ על המפלגה הרפובליקנית לבטל את הכללים ולהודיע שהתקציב עבר ברוב רגיל | הוויכוח: תוכנית הבריאות של אובמה (בעולם)
שנים-עשר חברי קונגרס דמוקרטים יוזמים מהלך של הכרה במדינה פלסטינית, ברקע הצונאמי האנטי-ישראלי שמתפשט בעולם המערבי ביוזמת צרפת | ייתכן גם כי המהלך יבשיל לכדי הצעת חוק מעשית בקונגרס, שצפויה אמנם ליפול בקלות (חדשות, מדיני)
בשבוע הכי דרמטי לקיום הממשלה וההצבעה הדרמטית באישון לילה בכנסת, כאשר הקואליציה על סף יצוץ והליכה לבחירות, זוכה ראש הממשלה נתניהו והמפלגות החרדיות לתמיכה גבוהה, והקואליציה שומרת על כוחה | כל הנתונים (פוליטי)